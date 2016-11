RegioJet prepravil medzi Bratislavou a Viedňou 500 tisíc ľudí

Informovala o tom v utorok spoločnosť s tým, že pred Vianocami posilní vyťažené autobusové linky do Viedne, Prahy a Budapešti. V adventnom období totiž eviduje zvýšený záujem cestujúcich o medzinárodné spojenia, napríklad na vianočné trhy.

RegioJet začal prevádzkovať autobusové spojenie z Bratislavy do Viedne cez letisko Schwechat 18. novembra minulého roka. „Autobusy RegioJet premávajú z Bratislavy do Viedne každú hodinu a počas roka si našli celý rad pravidelných a aj nepravidelných cestujúcich. Počas vianočného obdobia musíme dokonca pridávať posilové spoje, aby sme dokázali uspokojiť vysoký nápor všetkých cestujúcich,“ povedala obchodná riaditeľka autobusov RegioJet Marcela Hamříková. Spoločnosť na linke do Viedne zabezpečuje aj špeciálnu službu – kompletné preplatenie nákladov spojených s vystavením novej letenky či dovolenky, a to v prípade, že by vinou prepravcu, napríklad pre poruchu autobusu, nestihol cestujúci svoj let.

Na linke Bratislava – Viedeň zavedie RegioJet posilové spoje počas víkendov, premávať budú podľa potreby ako zdvojené spoje. Spoje premávajú každú hodinu.

Na linke Bratislava – Praha, o ktorú bývava počas adventu rekordný záujem, zavádza RegioJet tiež posilové autobusy, pričom najvyťaženejšie budú premávať ako zdvojené. Autobusy budú premávať deväťkrát denne, od nedele 11. decembra sa k nim pridajú aj dve priame spojenia vlakmi RegioJet, ktoré budú z Bratislavy vychádzať skoro ráno a poobede. Z Bratislavy do Budapešti prevádzkuje RegioJet denne šesť autobusových spojov, aj na túto trasu bude v prípade potreby nasadzovať ďalšie autobusy tak, aby premávali v zdvojených odchodoch.