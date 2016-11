Prijatý zákon o odvode poisťovní chce posudzovať Protimonopolný úrad

Pôvodný návrh počítal s zaťažením všetkých platných poistných zmlúv. Poslanci uvedenú zmenu odôvodňovali zabezpečením právnej istoty, aby sa predišlo možnej retroaktivite.

Stanovenie povinnosti len na poistné z poistných zmlúv uzavretých od roku 2017 totiž podľa Protimonopolného úradu SR má spôsobilosť negatívne ovplyvniť úroveň súťaže na trhu neživotného poistenia. „Uvedeným by mohlo dôjsť jednak k zastabilizovaniu pozícií existujúcich hráčov na trhu a zníženiu mobility zákazníkov a jednak by to mohlo sťažiť vstup nových hráčov na trh,“ konštatuje úrad vo svojom vyhlásení.

PMÚ zároveň pristúpil k príprave analýzy, ktorá má dať odpoveď na otázku, či nie sú schválené zmeny tiež v rozpore s pravidlami Európskej únie pre štátnu pomoc, pretože by mohli poskytnúť selektívnu výhodu niektorým spoločnostiam. Odvod totiž môže neprimerane zvýhodniť podniky, ktoré majú, alebo budú mať vyšší podiel poistných zmlúv uzavretých pred koncom roka 2016. „Úrad vo veci vypracuje analýzu dopadov a bude iniciovať komunikáciu s dotknutými subjektmi, ako aj s Ministerstvom financií SR,“ avizuje PMÚ.

Novelu zákona o poisťovníctve, ktorá 8-percentný poistný odvod rozširuje z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na všetky odvetvia neživotného poistenia, schválili poslanci minulý týždeň. Na základe pozmeňujúceho návrhu by sa odvod mal platiť iba z novouzatvorených zmlúv od účinnosti zákona, teda od 1. januára 2017. Návrh musí ešte podpísať prezident.