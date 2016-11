Pripájač pri Dubnej Skale nepredĺžili ani sľuby, ani nehody

Ešte začiatkom tohto roka diaľničiari sľúbili predĺžiť krátky pripájací pruh na mieste, kde sa diaľnica D1 pripája k ceste prvej triedy I/18, ešte začiatkom roka, no ani po 11 mesiacoch nič nespravili.

Zmenu na malom úseku nerozhýbal ani fakt, že od začiatku tohto roka sa v úseku stalo už 23 kolízii. Posledná sa udiala pred týždňom, keď sa na kritickom mieste zrazili nákladné a osobné auto.

V januári tohto roku diaľničiari uviedli, že plánujú vyriešiť problematické miesto po schválení projektu a skončení zimy. Zmena však nenastala ani do príchodu ďalšieho zimného obdobia. Chceli len upraviť starú cestu z Vrútok do Žiliny na tri jazdné pruhy, tak aby sa pripájací pruh predĺžil.

Dosiaľ nie je známe, kedy riešenie zrealizujú. „Momentálne čakáme na schválenie dokumentácie dopravného značenia krajským dopravným inšpektorátom, po schválení sa ihneď pristúpi k realizácii,“ informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Eva Žgravčáková.

Vodiči, ktorí daný úsek nepoznajú, neočakávajú, že pri zjazde z diaľnice D1 Dubná Skala – Turany je hlavnou cestou práve stará cesta prvej triedy I/18 vedúca medzi Vrútkami a Dubnou Skalou. Najmä nákladné automobily majú pri nedodržaní predpísanej maximálne povolenej šesťdesiatky problém dobrzdiť a dať prednosť vozidlám idúcim po ceste prvej triedy.

Polícia od začiatku roka do utorka v úseku pri pripájacom pruhu z D1 eviduje 22 škodových udalostí a jednu dopravnú nehodu, pri ktorej boli dvaja ľudia ľahšie zranení. „Príčinou dopravnej nehody bolo nedodržanie bezpečnej vzdialenosti,“ dodal žilinský policajný hovorca Radko Moravčík.



(Kliknutím na obrázok zväčši, Foto z dopravnej nehody, ktorá sa stala ešte vo februári.(Kliknutím na obrázok zväčši, otvoriť v novom okne Autor: ARCHÍV KR PZ ŽILINA

Diaľničný úsek medzi Dubnou Skalou a Turanmi v dĺžke 16,41 kilometra otvorili vlani v júli. Štvorprúdovka vytvára obchvat pre mesto Martin. Počas jej výstavby diaľničiari vybudovali aj 1¤652 metrov rýchlostnej cesty R3 medzi dvoma martinskými križovatkami. V budúcnosti, ale až po roku 2019, sa má na existujúci úsek D1 pripojiť diaľnica s tunelom Višňové od Lietavskej Lúčky, ktorá sa v súčasnosti stavia.

Teraz však vozidlá z diaľnice schádzajú na cestu I/18, ktorá pokračuje do Žiliny popod Strečno. Zjazd z diaľnice je však vedený cez zákrutu, navyše dolu kopcom. Pripájací pruh je krátky, stačí zhruba na jeden kamión a vznikajú tam nebezpečné kolízie.

„Riešením by bolo predĺžiť pripájací úsek alebo prípadne aj znížiť rýchlosť na ceste I/18. Tým by sa síce znížil komfort na tejto ceste, ale bezpečnosť by mala byť prvoradá,“ mieni Ľubomír Palčák, šéf Výskumného ústavu dopravného v Žiline.

Podrobnosti, aké riešenie majú diaľničiari pripravené, ich hovorkyňa nepriblížila, napríklad ani to, o koľko sa pripájací pruh predĺži. Dodala, že snahou je využiť na to aj víkendové uzávierky cesty popod Strečno.

Bolo by to dobré, pretože v termínoch, keď je pre sanačné práce na hradnom brale strečniansky úsek uzavretý, sa totiž uzatvára aj diaľnica medzi Martinom a Dubnou Skalou a vozidlá z nej musia zísť už na martinskom privádzači.

Takto uzávierku popod Strečno využívajú napríklad lesníci, urbár i cestári na údržbu, ktorú by pri plnej premávke na vyťaženej ceste nemohli robiť bez obmedzení. Lesníci a urbár odstraňujú zo svahov nad cestou stromy, ktoré by sa mohli zrútiť na vozovku.

Cestári dali opraviť zvodidlá či obnoviť asfaltový kryt vozovky. Ak bude Strečno zatvorené aj najbližší víkend, pretože práce na sanácii brala závisia od počasia, plánujú čistiť siete, ktoré sú natiahnuté na svahu popri vozovke, od popadaných skál a lístia.