Draghi: Populizmus v Európe môže ochromiť ďalšiu integráciu

ČTK |

Šéf Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi v stredu v rozhovore so španielskym denníkom El País varoval, že nástup populizmu v Európe by mohol ochromiť ďalšiu integráciu. A to napriek tomu, že ekonomické ukazovatele sa zlepšujú a dostávajú sa na predkrízovú úroveň.