České reštaurácie a hotely začali s elektronickou evidenciou tržieb

Týka sa to zhruba 40 000 podnika­teľov. Od decembra je účinný zákon o elektronickej evidencii tržieb (EET), ktorého zavedenie patrí medzi hlavné projekty českej vládnej koalície. Vláda si od evidencie sľubuje obmedzenie daňových únikov a narovnanie podnikateľského prostredia.

Pravicová opozícia opatrenie kritizuje a tvrdí, že zlikviduje veľa drobných živnostníkov. Zároveň so štartom elektronickej evidencie tržieb klesla daň z pridanej hodnoty v oblasti stravovacích služieb z 21 na 15 percent s výnimkou alkoholických nápojov.

Podnikatelia, ktorých sa evidencia týka, si budú môcť uplatniť jednorazovú zľavou na dani 5000 českých korún ako kompenzáciu zvýšených nákladov, ktoré im nastanú v súvislosti s EET. Zľavu môžu podľa Lenky Falešníkovej z poradenskej spoločnosti BDO Tax uplatniť iba podnikajúce fyzické osoby, právnických osôb sa netýka.

Nie všetky tržby v reštauráciách však od decembra podliehajú evidencii tržieb. Podľa metodiky ministerstva financií nebudú musieť podnikatelia evidovať predaj jedla, ktoré si zákazník berie so sebou. To spadá pod dodanie tovaru, ktorého sa EET týka od 1. marca 2018. Reštaurácie ale majú možnosť takéto tržby dobrovoľne evidovať. Napríklad reštaurácia McDonald's nebudú medzi jednotlivými druhmi príjmov rozlišovať a budú evidovať všetky tržby. Naopak, spoločnosť CrossCafe má nastavené pokladničné systémy tak, že odosielajú iba informácie o nákupoch konzumovaných v prevádzkarni.

Česká finančná správa minulý týždeň oznámila, že v prvých týždňoch fungovania EET nebude postihovať drobná alebo formálne porušenie zákona. Zásadné nerešpektovanie zákona alebo jeho ignorovanie správa tolerovať nebude. K zásadnému porušeniu napríklad patrí, že obchodník nebude mať zariadenie pre evidenciu tržieb. Sankcie môžu dosiahnuť až 500 000 korún, alebo uzatvorenie prevádzkarne. Podľa odhadu dodávateľov pokladníc potrebných pre EET toto zariadenie doteraz nemá až 30 percent podnikateľov, ktorí majú tržby elektronicky evidovať.

Po hoteloch a reštauráciách sa budú musieť od marca budúceho roka zapojiť do EET maloobchodné a veľkoobchodné firmy. Stánkový predaj občerstvenia bez zázemia pre hostí vo forme stolov a stoličiek, napríklad na festivaloch, sa do evidencie pripojí od marca 2018, rovnako ako predaj na farmárskych trhoch alebo služby účtovníkov, advokátov aj lekárov. Od júna 2018 sa do systému pripoja napríklad kaderníčky, vybraní remeselníci, opravári domácich spotrebičov alebo astrológovia.