Ztohoven rebeluje voči českému štátu. Bojkotuje elektronickú evidenciu tržieb

Prevádzkovatelia kaviarne považujú EET za zásah do súkromia občanov a obávajú sa zneužitia dát. V tlačovej správe to vo štvrtok oznámila hovorkyňa Paralelní Polis Eva Samšuková. Prevádzkovatelia reštaurácií a hotelov musia elektronicky evidovať tržby od polnoci. Finančná správa už skôr oznámila, že nebude tolerovať ignorovanie EET, za ktoré hrozí aj uzavretie prevádzky.

„Paralelní Polis neakceptuje a nikdy nepristúpi na pravidlá EET,“ oznámila Samšuková. „Systém EET pokladáme za reálny nástroj centralizovanej kontroly občanov zo strany štátu. Centrálne ukladané informácie o každom uskutočnenom obchode môžu byť v budúcnosti plošne zneužívané a súhrnné údaje o zákazníckych preferenciách predstavujú drastický zásah do súkromia všetkých občanov,“ doplnila.

Paralelní Polis je spolok založený pred dvoma rokmi umeleckou skupinou Ztohoven, známu napríklad vyvesením trenírok na Pražskom hrade miesto prezidentskej štandarty. Spolok prevádzkuje v dome v pražských Holešoviciach kaviareň, dielňu pre 3D tlač, coworkingové centrum alebo Inštitút kryptoanarchie. Organizuje tiež treba medzinárodný kongres hackerov.

Zákon o EET nadobudol účinnosť vo štvrtok a ako prvý sa do evidencie majú zapojiť stravovacie a ubytovacie služby. Podľa odhadov štátu sa to týka zhruba 40 000 podnika­teľov. Vláda si od EET sľubuje obmedzenie daňových únikov a narovnanie podnikateľského prostredia, zatiaľ čo podľa pravicovej opozície opatrenie zlikviduje veľa drobných živnostníkov. So štartom evidencie klesla daň z pridanej hodnoty v oblasti stravovacích služieb a podnikatelia môžu uplatniť zľavu na dani 5000 korún ako kompenzáciu zvýšených nákladov.

Finančná správa minulý týždeň oznámila, že v prvých týždňoch fungovania EET nebude postihovať drobné porušenie zákona. Zásadný nerešpektovanie zákona ale tolerovať nebude. K zásadnému porušeniu napríklad patrí, že obchodník nebude mať zariadenie pre evidenciu tržieb. Sankcie môže dosiahnuť až 500 000 korún, alebo uzatvorenie prevádzkarne. Podľa odhadu dodávateľov pokladníc potrebných pre EET toto zariadenie doteraz nemá až 30 percent podnikateľov, ktorí majú tržby elektronicky evidovať.