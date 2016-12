Automobilky k nám sťahujú vlajkové lode

Aj tri zabehnuté automobilky stavili pri najpredávanejších vozidlách na Slovensko. Žilinská Kia vyrába najžiadanejšie SUV vozidlo na európskom trhu Kiu Sportage, bratislavský Volkswagen model VW Touareg a trnavský PSA Peugeot Citroën nový model C3.

Predsudky na Západe o kvalite produktov zo strednej a z východnej Európy sú preč. Slovensko vďaka tomu získa slušne platené pracovné miesta a výzvou je pritiahnuť aj výskum. Výroba prestížnych vozidiel je výhodná aj v prípadne krízy, počas ktorej je trh luxusnejších áut odolnejší.

„Nový Discovery je zákazníckym hitom, čo potvrdzuje naše rozhodnutie začať vyrábať tento automobil ako hlavný produkt slovenskej fabriky, popri jeho výrobe v Solihulle vo Veľkej Británii,“ uviedol výrobný riaditeľ Jaguaru Land Rover Wolfgang Stadler. Po hlasovaní Britov o brexite sa špekulovalo, že Jaguar fabriku v Nitre postaviť nemusí. Jaguar to poprel a potvrdil, že výroba odštartuje v roku 2018. Vďaka investícii za jednu miliardu libier vznikne 2¤800 pracovných miest a nepriamo aj práca pre 15-tisíc ľudí. Ponúkané platy presiahnu 1¤200 eur mesačne. Na slovenské pomery nadpriemerné mzdy sú stále 5-násobne nižšie ako platy na podobných pozíciách v Británii.

Štart výroby v Jaguari potiahne celú ekonomiku. Slovenská ekonomika sa má po raste v tomto roku o 3,6 percenta v budúcom roku posilniť o 3,4 percenta a roku 2018 sa jej rast podľa odhadov OECD zrýchli na úroveň 3,8 percenta. Automobilový priemysel v krajine zamestnáva vyše 126-tisíc ľudí. Priamo u výrobcov automobilov pracuje cez 18-tisíc ľudí a zvyšných 108-tisíc je u subdodávateľov. Po zohľadnení peňazí minutých zamestnancami a firmami pôsobiacimi v automobilovom priemysle je od tohto odvetvia závislých až 250-tisíc pracovných miest.

Hovorí sa tiež o možnom príchode piatej automobilky. Slovensko zvažoval naposledy japonský Nissan, ktorý sa však zatiaľ rozhodol zostať v Británii. Vláda v prípade piatej automobilky hovorí o najlepšom umiestnení na východe Slovenska.

"Slovensko získava kľúčové modely automobilov, lebo ich dokáže vyrobiť. Zároveň aj rozvinutá sieť subdodávateľov dokáže zaistiť dodávky špičkových dielov. To platí nielen pre zložité súčiastky, ale práve na Slovensku sa ručne šijú jedny z najkvalitnejších poťahov,“ povedal Jaroslav Holeček, viceprezident Zväzu automobilového priemyslu SR. Jaguar Land Rover navyše pri výrobe luxusných SUV modelov môže profitovať z rozvinutej dodávateľskej siete automobilky Volkswagen. Nemci totiž už dnes vyrábajú v Bratislave karosérie automobilov spájaním ocele a hliníka pre nový Volkswagen Touareg, Audi Q7 a Porsche Cayenne. Spájaním rovnakých materiálov má byť v Nitre vyrábaná aj karoséria automobilu Land Rover Discovery.

Výroba však čoraz viac naráža na nedostatok vzdelanej pracovnej sily. V trnavskej automobilke PSA Peugeot Citroën prijímajú okolo 1¤200 ľudí pre rozbehnutie výroby nového Citroënu C3. Vozidlo má ambíciu stať sa najpredávanejším autom v triede B a fabrika kvôli nemu chystá aj nepretržité víkendové zmeny. Problém s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily pomáha automobilke riešiť aj vláda zaplatením školenia 200 nezamestnaných. "Všade počúvame reči o nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, ale ľudia dovezení z Rumunska a Bulharska väčšinou nie sú žiadni špičkoví odborníci. Slovenskí operátori výroby z fabriky odchádzajú hlavne pre nízke mzdy. Z našej výrobnej linky každú minútu zíde nové auto a ľudia za ťažkú manuálnu prácu dostávajú 700 až 750 eur v čistom. V tom je už zarátaný aj trinásty plat a splnenie dochádzkových bonusov,“ povedal šéf odborov trnavskom závode PSA Peugeot Citroën Milan Minarech.

Podľa údajov Európskeho štatistického úradu sú priemerné čisté mzdy v Rumunsku a Bulharsku vo výške 346 eur, respektíve 325 eur za mesiac. "Pre robotníkov z týchto krajín sme platovo zaujímaví a ochota pracovať za nižšie mzdy je hlavným dôvodom ich zamestnania v našom závode. Ak by vedenie viac investovalo do miezd operátorov, určite by nemalo problém nájsť dosť Slovákov,“ dodal Minarech.

Automobilka Kia sa pripravuje na výrobu nového typu motora. "Asi ako každá domáca fabrika bojujeme s nedostatkom zamestnancov vo výrobe. Veľmi veľa ľudí príde a po pár dňoch odíde zo zamestnania. Mnohí ľudia si spočítajú, že sa im za súčasné mzdy neoplatí tak ťažko pracovať, a podajú výpoveď. Preto sa v rámci kolektívneho vyjednávania snažíme dohodnúť nové bonusy pre nastupujúcich zamestnancov,“ povedal Miroslav Chládek, predseda odborov v Kia Motors Slovakia. "Rozbehli sme kolektívne jednania o zvyšovaní platov a navrhujeme zvýšenie platov výrobných zamestnancov o desať percent a administratívnych o sedem percent. Nominálne ide o rovnakú sumu, keďže ľudia v administratíve zarábajú viac ako robotníci vo výrobe. Celkovo sú aktuálne priemerné mzdy v závode 1¤300 eur v hrubom,“ dodal Chládek.

Aj v bratislavskom závode Volkswagenu aktuálne pracujú na dokončení novej karosárne Porsche Cayenne. "Budúcnosť slovenského automobilového priemyslu je v nabiehaní digitálnych technológií a čoraz väčšom nasadzovaní robotov. Táto zmena sa udeje bez toho, či sa nám to páči, alebo nie. Preto je dôležité začať pripravovať kvalifikovanú pracovnú silu schopnú pracovať s novými technológiami. No a tiež začať viac ťahať na Slovensko aplikovanú vedu a výskum,“ uzavrel Holeček.