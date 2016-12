Česi sa sťažujú na poľské jablká: Veľkoobchod je mŕtvy

Veľkoobchod je mŕtvy, čo potvrdzujú ostatní kolegovia z regiónu, povedal Richard Schwarz zo sadov Schwarz Vranov na Rokycansku, ktorá tento rok pozbierala jablká z 35 hektárov. Úroda bola priemerná. Veľkoobchod im vždy tvoril 70 až 80 percent celého odbytu. Tento rok ale pestovateľ očakáva, že veľkí zákazníci odoberú len 20 percent.

„Zatiaľ čo v minulých rokoch sme mali teraz predaných už asi 300 ton, tento rok odobrali veľkoobchody len desať ton od štartu zberu, ktorý sa začína ‚letňákmi‘ v auguste,“ povedal. Sady, ktoré tento rok zožali okolo 600 ton jabĺk, sa preto musia sústrediť na maloobchod, kde už predali 200 ton v priemere za desať až 12 korún za kilogram.

Poľskí pestovatelia pritom dovezú podľa informácií českých ovocinárov jablká do ČR bez dane vďaka dotáciám za 4,50 Kč/kg, teda za polovicu nákladových cien domácich. Kvalita poľských jabĺk je podľa Schwarza slušná. Ide o plody odrody Šampión a Idared, ktoré napríklad Kaufland ponúka za 8,90 Kč/kg.

„Precízne sme si tento rok spočítali, na koľko nás vyjde úroda kilogramu jabĺk a sme na ôsmich korunách. Keď ich mesiac skladujete, musíte triediť, zabaliť, paletovať a odviezť, tak by pre nás bola aspoň trochu zárobková cena okolo desať korún,“ uviedol. Veľkoobchody na ňu ale nereagujú, pretože poľský dovozca im predáva za šesť korún s DPH.

Podľa ovocinárov sa zásadne otáča štruktúra predaja. Tento rok potrebujú pre malopredaj menej jabĺk, ale výrazne väčšiu skladbu odrôd.

„Veľkoobchodník odo mňa chce dve odrody, ale z každej 20 kamiónov, aby mohli zaplniť supermarkety a dať to do letákov. Maloobchodník požaduje 40 odrôd po dvoch tonách,“ uviedol. Sady Schwarz ale majú štruktúru odrôd, teda stromov, 25 rokov presne danú, takže na to ťažko reagujú. Ponúkajú síce 16 odrôd, ale potrebovali byť ich mať ešte viac.

Firme sa napriek tomu každý rok darí zvyšovať podiel maloobchodného predaja. Má vlastné obchodíky v Plzni a v Beroune, ďalej predáva v sadoch a uvažuje o ďalších obchodoch. Ďalej si jazdia pre jablká stánkari na jarmoky a farmárske trhy a tiež veľkoobchody, ktoré sa špecializujú na školy, školy a reštaurácie a odoberú dve tony za tri týždne. Samy sady rozvážajú dodávkou 30 hotelov a reštaurácií a 30 škôl. Takto nikdy Sadar v regióne vôbec nepredávali, skôr to robili len obchodníci, dodal.