Sociálna poisťovňa prekračuje plán výberu poistného

Oproti plánu na január až november tohto roka ide o nárast takmer o 233 mil. eur. "Znamená to plnenie plánu na 103,85 %,“ informoval hovorca SP Peter Višváder.

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sú príjmy poisťovne od ekonomicky aktívneho obyvateľstva ku koncu novembra vyššie o 388 mil. eur. Je to nárast o 6,59 %. Podľa rozpočtu SP na rok 2016 by mala mať poisťovňa v tomto roku príjmy od ekonomicky aktívneho obyvateľstva v sume vyše 6,08 mld. eur. Ďalších 204 mil. eur by mali predstavovať príjmy z poistného od štátu, takmer 222 mil. príjmy z dlžného poistného a 19,2 mil. eur by mali tvoriť príjmy poisťovne zo sankcií. Tohtoročný rozpočet poisťovne počíta s príjmami zo štátneho rozpočtu v sume 635 mil. eur.