Telefonovanie v únii bude od leta lacnejšie

"Táto dohoda je kľúčom k zrušeniu roamingových príplatkov pre obyvateľov EÚ od 15. júna 2017,” uviedol Érsek.

Dosiahnutie dohody nebolo podľa ministra jednoduché, keďže Európska únia nepredstavuje jeden celok z hľadiska používania mobilných telefónov, zvykov cestovania, ani úrovní cien. Ako pokračoval, napríklad v roku 2014 bola spotreba dát v krajine s najvyššou úrovňou 28-krát väčšia ako v krajine s najnižšou úrovňou.

„V niektorých krajinách cestujú ľudia viac z krajiny do krajiny, iné hostia veľký počet návštevníkov, najmä počas turistickej sezóny. To si vyžaduje väčšie investície do infraštruktúry, ktorá je plne využívaná len niekoľko mesiacov za rok. Za náš kompromisný návrh sa však postavila väčšina členských štátov,“ vysvetlil Érsek. Dohoda dáva Rade EÚ mandát na otvorenie rokovaní s Európskym parlamentom.

Na zasadnutí Rady sa diskutovalo aj o otázke služieb cezhraničného doručovania balíkov. Cieľom je zvýšená transparentnosť poplatkov, a tým aj zníženie rozdielov v sadzbách, ktoré nie sú odôvodnené. “Tento návrh je dôležitý pre zníženie cien za cezhraničné doručovanie balíkov, ako aj zlepšenie hospodárskej súťaže," doplnil Érsek po skončení zasadnutia Rady EÚ pre telekomunikácie.

V EÚ sú ročne takmer 4 miliardy zásielok objednané online. Zatiaľ, čo 44 % spotrebiteľov nakupuje online vo svojej vlastnej krajine, iba 15 % nakupuje z iného členského štátu. Práve vysoké ceny za doručenie sú jedným z hlavných dôvodov, prečo spotrebitelia nenakupujú online zo zahraničia.