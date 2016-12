Japonci z Minebea chcú v Košiciach investovať najmenej 60 miliónov eur

Zároveň dodal, že ak sa bude spoločnosť uchádzať o investičné stimuly, nevidí dôvod, aby ich vláda neposkytla, no ich výšku a podmienky zatiaľ nekonkretizoval. Nový závod bude umiestnený v priemyselnom parku Immopark pri košickom letisku.

Ako informoval výkonný riaditeľ Minebea Jörg Hoffmann, stavať chcú začať už budúci rok v apríli a produkcia výrobkov by mala začať v roku 2018. Podľa jeho slov by sa Košice mali stať bránou na expanziu spoločnosti v Európe. S náborom nových pracovníkov chce firma začať hneď, ako budú vybavené všetky potrebné dokumenty. Ako vyplynulo z prezentácie spoločnosti, postupne do roku 2022 by sa investícia mohla zvýšiť na 100 miliónov eur a počet pracovníkov by vzrástol na 2 000.

Nový závod by mal vyrábať rôzne elektrické motory, ktoré majú uplatnenie v automobilovom priemysle, ale aj pri výrobe robotov a automatizovaných systémov, domácich spotrebičov a náradia. Chceli by tu vybudovať nielen výrobný závod, ale aj výskumnú a vývojovú základňu. Spoločnosť už má jeden závod v Rumunsku. Výkonný riaditeľ Minebea zároveň uviedol, že pre investíciu do nového závodu v Košiciach sa rozhodli, lebo Slovensko síce nie je lacné, ale má lepšie podmienky a najmä kvalifikovanú pracovnú silu. Spoločnosť už nadviazala kontakty aj s košickou Technickou univerzitou.

Ako uviedol primátor Košíc Richard Raši, je to významná investícia nielen pre Košice, ale pre celý Košický kraj, ktorý získa nový impulz na rozvoj. Raši zároveň prisľúbil, že mesto bude súčinné a poskytne pomoc pri vybavovaní dokumentov potrebných pre realizáciu investície. Pomôže aj s vytváraním podmienok pre zamestnancov, najmä pri doprave do práce.

Počas nedávnej návštevy 24. novembra minister hospodárstva Peter Žiga, košický primátor Richard Raši a prezident spoločnosti Minebea Yoshihisa Kainuma priamo v Japonsku podpísali memorandum o porozumení. Spoločnosť Minebea má 15 závodov a zamestnáva okolo 60 000 ľudí.