Svet im otvoril oči, dnes menia životy iným

Lenka Buchláková, Pravda |

Vystúpiť zo zóny komfortu, kde sa človek cíti dobre a pohodlne, odsťahovať sa do neznámej krajiny a začať od nuly, je veľké životné rozhodnutie. K radikálnej zmene životného štýlu sa často uchyľujú mladí ľudia, ktorí majú stále chuť vyskúšať niečo nové. Obdobne to bolo aj v prípade Nory Beňakovej, ktorá pred dvadsiatimi rokmi, ako čerstvá absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave, odišla na päť mesiacov pracovať do Indie. Nastúpila tam do firmy, ktorá predávala chemické výrobky.