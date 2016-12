Priznané tržby v Česku zdražili pivo

Neskôr ovplyvní aj iné oblasti obchodu. Zdražovaniu sa reštauračné podniky nevyhli aj napriek tomu, že prevádzky, kde sa varí, by ceny zvyšovať nemali. V Česku totiž klesla daň z pridanej hodnoty (DPH) na jedlá a nealkoholické nápoje z 21 na 15 percent.

Majitelia reštaurácií a pohostinstiev museli kvôli novej povinnosti registrácie svojich tržieb meniť registračné pokladnice. „Zdražili sme plus-mínus o tri koruny jedlo a nápoje. Na jedle sa to prejaví viac. Za novú kasu budeme platiť mesačné poplatky 500 korún, to je 6 000 korún ročne navyše,“ povedala pre ČTK prevádzkovateľka reštaurácie Imperial Michaela Krpatová. Okrem zvyšovania cien niektorí podnikatelia svoje prevádzky zatvorili.

Zvyšovanie cien aj napriek zníženiu DPH dáva priestor na špekulácie o čiernych príjmoch pohostinských podnikov, ktoré pred zavedením elektronickej registrácie tržieb dosahovali. Z nepriznaných tržieb totiž bolo možné pokrývať platy pre zamestnancov, ktorí pracovali bez platnej pracovnej zmluvy, aby sa vyhli plateniu daní a odvodov. Podľa odhadov sa čierne tržby v brandži pohybujú na úrovni desiatok percent. V tom prípade je zvyšovanie cien pri nutnosti priznať každý príjem nevyhnutné.

Zvyšovanie cien by podľa názoru českého ministra financií Andreja Babiša nemalo byť v najbližšej dobe výrazné. Dôvodom je zníženie DPH na jedlá a nealkoholické nápoje o šesť percent. „Pätnásť percent je ešte vysoká hodnota, a ja by som sa osobne prikláňal k tomu, aby bola ešte nižšia,“ povedal minister s tým, že by si vedel predstaviť DPH na úrovni ôsmich percent.

Nová povinnosť českých podnikateľov sa podľa odhadov má dotknúť 400– až 600-tisíc pokladničných miest, pričom približne 50-tisíc miest si vyžiada len menšie úpravy. Zvyšok podnikateľských subjektov bude musieť kúpiť nové registračné pokladnice, čo predstavuje náklady spolu vo výške 4 miliardy eur.

Zavedenie novej registrácie tržieb sprevádzala nevôľa a problémy. Podľa agentúry ČTK v Královohradeckom kraji došlo k protestnému zaváraniu pohostinstiev. Urobili tak majitelia, ktorí nesúhlasia so zavedením elektronickej registrácie.

Niektoré podniky na území Česka ukončili svoju prevádzku, no väčšina zdražila svoje služby. V niektorých miestach so slabším pokrytím internetu dochádzalo k problémom s registráciou a vydávaním pokladničných blokov.

Podnikatelia za prvých 23 hodín prevádzky systému odoslali na servery českej finančnej správy údaje z 2,8 milióna pokladničných bločkov. Všetky účtenky dokopy odoslalo 37 169 podnika­teľských subjektov.

Servery finančnej správy nápor zvládli a doba ohlasu, kedy odpovedali pokladniciam podnikateľov, sa pohybovala na hodnotách nižších ako desatina sekundy. Napriek tomu sa čašníci v Brne sťažovali na to, že vydávanie nových pokladničných bločkov zdržuje. Tlač jedného z nich totiž môže zabrať aj 20 sekúnd.

V praxi novinka znamená, že každá tržba reštaurácie alebo iného pohostinského zariadenia bude uložená v dátovom centre elektronickej evidencie tržieb českej finančnej správy. Do systému sa odošle obsah každého pokladničného bločku pred jeho vytlačením.

Systém finančnej správy následne pošle naspäť potvrdenie o prijatí informácií s unikátnym kódom bločku. Až po získaní potvrdenia pokladničný systém vytlačí bloček. Celý proces prebieha prostredníctvom internetu, pričom stabilné pripojenie je kľúčové pre odosielanie údajov.

Česká vláda si od nového opatrenia sľubuje obmedzenie daňových únikov, ku ktorým sa pridá viac ako 18 miliárd českých korún (665,8 miliónov eur) získaných na DPH. Informácie o tržbách nemusia odosielať školské jedálne a menzy, ktoré nevydávajú jedlo pre verejnosť. Ďalej sa evidencia zrejme nebude týkať linkových autobusov, sociálnych služieb, finančných inštitúcií alebo štátom regulovaných segmentov, ako sú napríklad energetika alebo poštové služby.

Babiš je so zavedením nového systému spokojný a nevidí v ňom žiadne problémy. Podľa jeho slov podnikateľom povinná registrácia neprináša príliš vysokú byrokraciu. „Je to jednorazová akcia, ktorú si myslím, že môžu všetci zvládnuť. Ja v tomto smere nevidím, že by to bola nejaká trvalá komplikácia,“ povedal Babiš. O januára 2017 sa povinnosť registrácie tržieb bude týkať aj veľkoobchodu a maloobchodu.