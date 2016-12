Renziho demisia zrazila dolu euro

Investori sa obávajú, že politická kríza by mohla destabilizovať taliansky bankový systém. Jednotná európska mena zostúpila až o 1,4 percenta na 1,0505 USD, teda na najnižšiu úroveň od vlaňajšieho marca. Neskôr však časť strát zmazala a jej kurz sa pohyboval okolo 1,0570 USD. Vlani v marci euro kleslo až na 1,0457 USD, čo bola najnižšia úroveň od roku 2003.

Medzi investormi teraz podľa analytikov vládne opatrnosť, ale nie panika. „Trhy síce na začiatku nového týždňa zrejme zostávajú nervózne, nezrútili sa však z útesu,“ uviedla podľa serveru BBC Kathleen Brooksová zo spoločnosti City Index Direct.

Renziho demisia by mohla zvýšiť politickú neistotu v Taliansku, ktorá je treťou najväčšou ekonomikou eurozóny. Podľa analytika Marka Willsa zo spoločnosti State Street Global Advisors by teraz v Taliansku mohli byť na obzore nové voľby a k moci by sa mohlo dostať opozičné Hnutie piatich hviezd, ktoré sa stavia proti jednotnej európskej mene.

Renzi, ktorý stojí na čele talianskej vlády necelé tri roky, obhajoval reformu ústavy ako nutnú pre zjednodušenie fungovania politického systému krajiny, ktorá od roku 1945 zažila viac ako 60 vlád. Reforma mala posilniť Poslaneckú snemovňu a výrazne obmedziť vplyv Senátu, ktorý mal okrem iného prísť o možnosť zvrhnúť vládu a o vplyv na blokovanie zákonov.