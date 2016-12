Prerazili diaľničný tunel Žilina

Ako na mieste informoval generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Juraj Valent, aj križovatku a jediný privádzač zo Žiliny na diaľnicu postavia v rovnakom termíne, teda skôr ako bolo pôvodne zazmluvnené. Podľa Valenta už pred dvoma rokmi bolo jasné, že dokončenie viac ako 11 kilometrov diaľnice a križovatky v Lietavskej Lúčke spolu s diaľničným privádzačom termínovo nesedí, čo by znamenalo, že najmenej rok by bola hotová diaľnica nevyužívaná.

„Dnes môžeme povedať, že sme to vyriešili spôsobom, že privádzač zaradíme do stavby úseku Hričovské Podhradie- Lietavská Lúčka ako stavebný objekt. Je to v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. A križovatka zostane v stavbe Lietavská Lúčka – Dubná skala, kde bude uzavretý termín jej dokončenia a ten bude identický ako dokončenie stavby Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, to znamená do októbra 2018. Takže už nehrozí, že by táto stavba bola bez funkcie,“ povedal generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Juraj Valent.

Na vyše 11-kilometrovom úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka bude jedenásť mostov a dva tunely Ovčiarsko (2 367 metrov) a Žilina (687 metrov). Úsek sa začína v Hričovskom Podhradí križovatkou diaľnic D1 a D3. Trasa je navrhnutá po estakáde, ktorá križuje železničnú trať Bratislava – Žilina a cestu I/18. Následne vchádza do tunela Ovčiarsko. Po vyústení z východného portálu tunela sa diaľnica dostáva do Žilinskej kotliny, ktorou prechádza južne od obce Bitarová, križuje cestu III/5183 a vstupuje do širokého údolia Bitarovského potoka. Výbežok kopca Dúbravy prekonáva diaľnica tunelom Žilina, za ktorým sa dostáva do doliny Rajčianky. V tomto úseku je diaľnica vedená po estakáde medzi Lietavskou Lúčkou a žilinskou mestskou časťou Bytčica. Úsek sa končí v mieste napojenia na križovatku Lietavská Lúčka a v nej na privádzač Lietavská Lúčka – Žilina. Trasa diaľnice nadväzuje na rozostavaný úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala (13,5 km) s tunelom Višňové (7,5 km). Ten je vo výstavbe od leta 2014 a postavený má byť do konca roka 2019.

Stavebné združenie Ovčiarsko v zložení Doprastav, a. s. (vedúci člen), Strabag, s. r. o., Váhostav – SK, a. s. a Metrostav, a. s. Praha sa zaviazalo vybudovať úsek D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka za zmluvnú cenu 427,2 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (512,64 mil. eur vrátane dane). Národná diaľničná spoločnosť a združenie uzavreli zmluvu o dielo v decembri 2013, so zmluvným začiatkom výstavby v januári 2014. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie – prvá fáza v rámci Operačného programu Doprava 2007 – 2013 a druhá z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.