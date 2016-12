Británia bude mať na brexit necelých 18 mesiacov

Prvýkrát tak načrtol svoj prístup k rokovaniam. Barnier uviedol, že formálne procedúry, napríklad schvaľovanie v parlamentoch členských krajín EÚ, zredukujú dvojročné obdobie, s ktorým Británia ráta pre vyjednávania o podmienkach svojho odchodu. „Čas bude krátky,“ konštatoval Barnier v Bruseli.

Britská premiérka Theresa Mayová sa vyjadrila, že chce do konca marca budúceho roka aktivovať článok 50 Zmluvy o Európskej únii, čím sa začnú dva roky trvajúce rokovania o odchode krajiny z únie. Barnier však upozornil, že fakticky čas na vyjednávania bude kratší. Dohoda sa podľa jeho slov pravdepodobne bude musieť pripraviť do októbra 2018. Barnier dodal, že Británia si nemôže „vyberať čerešničky“, čiže to, čo sa jej v EÚ páči. Poznamenal, že jednotný trh a jeho štyri slobody, vrátane slobody pohybu, sú „nedeliteľné“.

Britský minister financií Philip Hammond, ktorý prišiel na pravidelné stretnutie ministrov financií EÚ, zdôraznil, že chce minimalizovať ekonomické ťažkosti vyplývajúce z brexitu. Konštatoval, že otvorené sú všetky možnosti vrátane možnosti, že jeho krajina by mohla naďalej platiť do rozpočtu EÚ výmenou za prístup na jednotný trh.