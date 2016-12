Plynovod TurkStream začnú klásť pod morom v budúcom roku

Novinárom to v utorok povedal generálny riaditeľ ruského plynárenského gigantu Gazprom Alexej Miller. Jednou z vetiev plynovodu má tiecť plyn do Turecka a druhou do Európy. V prevádzke má byť plynovod do konca roka 2019.

Zatiaľ ešte nebolo určené, na ktorom brehu v Európe vyústi druhá vetva plynovodu. Gazprom, talianska energetická firma Edison a grécky obchodník s plynom DEPA vo februári podpísali memorandum o porozumení týkajúce sa budúcich dodávok zemného plynu pod Čiernym morom do Grécka a z Grécka do Talianska. V decembri by mali firmy rozhodnúť o trase a mieste dodávok do Európy, napísala agentúra Reuters.

Projekt TurkStream navrhlo Rusko pred niekoľkými rokmi ako náhradu za nevydarený plán plynovodu South Stream, ktorý mal obchádzať Ukrajinu cez Čierne more na Balkán. Projekt zmrazili, keď turecké stíhačky vlani v novembri zostrelili na sýrsko-tureckých hraniciach ruský bombardér, a vzťahy oboch krajín tak prudko ochladli. Turecko sa neskôr za incident ospravedlnilo a obaja prezidenti sa v auguste zišli v Rusku, aby oznámili návrat k predkrízovým pomerom.