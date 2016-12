Blíži sa koniec čakania pred pokladnicou?

Najväčší internetový predajca Amazon začiatkom budúceho roka otvorí v Seattli prvý klasický supermarket, v ktorom žiadne pokladnice nebudú. Pomocou nasadenia nových technológií umožní zákazníkom vybrať si tovar, dať si ho do tašky či plecniaka a odkráčať preč akoby bez platenia. Má to fungovať tak, že zákazník si do telefónu stiahne aplikáciu spárovanú s jeho bankovým účtom a pred vchodom do predajne z displeja telefónu nasníma pridelený kód. Potom už môže voľne nakupovať a keď skončí, predajňu opustí. O ostatné sa už postarajú technológie, ktoré budú vedieť, aký tovar a v akom množstve si vybral a nevrátil späť na pult.

S podobným konceptom sa už zahrávali aj iní predajcovia, no prekážkou boli vysoké náklady na senzory a iné zariadenia, ktoré by také nakupovanie umožňovali. „Čoraz viac ľudí nakupuje potraviny cez internet, no je veľa takých, ktorí si produkty radšej fyzicky prezrú. A práve na nich sa Amazon zameral,“ povedal pre Financial Times analytik John Black Ledge z firmy Cowen and Company.

Anglická banka Barcleys chce ísť ešte trochu ďalej. Jej divízia Barcleycard bola medzi prvými, ktorí umožnili zákazníkom platbu kartou, a teraz hovorí o tom, že v horizonte desiatich rokov budú platobné karty, ako aj pokladnice (a s nimi aj pokladníci a pokladníčky) prežitkom. Riaditeľ Barcleycard Amer Sajed ako príklad ukázal prsteň, náhrdelník a kľúčenku. Tieto nositeľné technológie majú slúžiť ako náhrada peňaženky či platobnej karty. Senzory zistia prítomnosť zákazníka v obchode – napríklad naskenovaním zrenice, čo dokážu už aj súčasné smartfóny. Potom zaregistrujú, čo nakúpil, a umožnia mu odísť bez čakania na platenie. Účet za nákup dostane elektronicky.

Sajed uviedol, že ľudia stále budú mať možnosť používať klasické platobné karty, no pribudnú aj ďalšie a rýchlejšie formy platenia. S nimi, samozrejme, prídu aj obavy o bezpečnosť takéhoto nakupovania. Nikto nechce, aby jeho biometrické údaje „vďaka“ hackerom putovali k nevedno komu.