Kia sa chystá na Slovensku investovať 130 miliónov eur

Kým tento rok automobilka investovala na Slovensku 60 miliónov eur, v budúcom roku plánuje do inovovania existujúceho výrobného portfólia vynaložiť 130 miliónov eur.

Továreň pri Žiline na severe Slovenska, ktorá zamestnáva približne 3800 ľudí, je s ročnou produkciou viac ako 300 000 vozidiel jediným výrobným závodom spoločnosti Kia Motors Corporation v Európe. Na Slovensku automobilka montuje športovo-úžitkové vozidlá Kia Sportage a tiež modely cee'd a Venga.

Pôvodnú investíciu vo výške 700 miliónov eur do vybudovania továrne na Slovensku Kia priebežne navýšila na 1,7 miliardy eur, a to do výroby nových modelov či do nových technológií.

Kia na Slovensku okrem vozidiel vyrába taktiež motory. Takmer polovicu produkcie motorov dodala do sesterskej továrne Hyundai v českých Nošoviciach.

Automobilový priemysel je hlavným ťahúňom ekonomiky Slovenska, ktoré je v prepočte na obyvateľa najväčším výrobcom osobných áut na svete. Okrem automobilky Kia majú svoje závody v krajine tiež nemecký Volkswagen a francúzsky koncern PSA. Odvetvie automobilového priemyslu posilní svoju pozíciu v slovenskom hospodárstve po dokončení továrne britskej automobilky Jaguar Land Rover, ktorá stavia závod na juhu Slovenska.