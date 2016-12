Železnice SR vyplatia zamestnancom mimoriadnu prémiu 50 eur

„Vedenie ŽSR sa tak rozhodlo na základe pozitívneho vývoja plnenia výsledku hospodárenia za rok 2016. Doterajšie pozitívne výsledky ovplyvnili najmä vyššie výkony zo strany dopravcov a tiež ostatné obchodné činnosti ŽSR,“ informovala v stredu hovorkyňa štátneho správcu železničnej infraštruktúry Martina Pavliková.

Mimoriadna prémia bude vyplatená so mzdou za mesiac november. ŽSR aktuálne zamestnávajú 14 061 ľudí. „V tomto roku ide už o druhé mimoriadne prémie. Prvýkrát boli vyplatené vo výške 100 eur na zamestnanca spolu s výplatou za mesiac september pri príležitosti Dňa železničiarov,“ uviedla Pavliková. Aj táto odmena bola podmienená lepším plnením hospodárskeho výsledku a v zmysle Kolektívnej zmluvy na rok 2016.

Plánované výkony železničných dopravcov v osobnej doprave boli v tomto roku 34,6 mil. vlakových kilometrov (vlkm) a v budúcom roku by mali dosiahnuť 34,57 mil. vlkm. V nákladnej doprave sú plánované výkony dopravcov v tomto roku 14 mil. vlkm a v roku 2017 by mali predstavovať približne ten istý objem. ŽSR plánovali v tomto roku tržby od dopravcov v osobnej doprave za použitie železničnej infraštruktúry 52,53 mil. eur a v budúcom roku predpokladajú príjmy 52,21 mil. eur. Od nákladných dopravcov by mali v tomto roku utŕžiť 25,57 mil. eur v nasledujúcom roku 25,21 mil. eur.

Železnice Slovenskej republiky vznikli 1. januára 1993 a v Obchodnom registri SR sú zapísané od 31. decembra 1993 ako nástupca štátneho podniku. Na základe transformácie a reštrukturalizácie sa od 1. januára 2002 od ŽSR oddelila osobná a nákladná doprava. Podnik má základné imanie 800,17 mil. eur.