Babiš chystá v budúcom roku pre Čechov bločkovú lotériu

Ročne plánuje rozdeliť výhry až za 65 miliónov českých korún. Hodnota prvých piatich výhier bude v rozmedzí od 100 000 korún do jedného milióna korún, vrátane vecnej výhry automobilu. Ministerstvo o tom informovalo v tlačovej správe.

Lotéria má podľa ministerstva zákazníkov motivovať k preberaniu bločkov, a tým zvýšiť efektivitu systému evidencie tržieb, a podporiť riadny výber daní.

„Ročne budeme rozdeľovať peňažné i vecné výhry vo výške 65 miliónov korún. Počet výhier sa tak bude pohybovať od 20 000 do 30 000 mesačne. Hodnota prvých piatich výhier bude v rozmedzí od 100 000 do jedného milióna korún, vrátane vecnej výhry automobilu. Ostatné výhry sú rozdelené do nižších finančných čiastok v desaťtisícoch a stovkách korún,“ uviedla námestníčka ministra financií Alena Schillerová. Žrebovanie sa podľa nej uskutoční každý mesiac, vždy 15. kalendárny deň, a to z účteniek vydaných za vopred stanovené obdobie.

Minimálnymi spôsobmi prihlásenia sa do lotérie, ktorú MF nazvalo „Účtenkovka“, bude webová služba a mobilné aplikácie.

Ministerstvo už vypísalo verejnú súťaž na zabezpečenie lotérie. Víťaz výberového konania bude zabezpečovať registráciu hráčov, registráciu a príjem bločkov, losovanie a výplatu výhier a zákaznícku podporu. Súčasťou poskytovanej služby je aj vytvorenie a údržba webových stránok a mobilné aplikácie pre hráčov.

Do verejnej zákazky sa môže prihlásiť uchádzač, ktorého ročný obrat dosahoval za každé z troch bezprostredne predchádzajúcich účtovných období minimálne desať miliónov korún a ktorý v posledných troch rokoch vykonával službu podobného charakteru, ktorej sa zúčastnilo viac ako 15 000 hráčov. Ponuky je možné podať do 10. januára.

Bločkovú lotérii zaviedlo už skôr napríklad Chorvátsko, Slovensko alebo Slovinsko. Cieľom je motivovať zákazníkov, aby si brali od podnikateľov pokladničný doklad. Hlavnou odmenou v týchto krajinách bola väčšinou peňažná výhra, možné je získať aj vecné ceny.

Elektronická evidencia tržieb odštartovala 1. decembra pre hotely a reštaurácie. Vláda si od nej sľubuje obmedzenie daňových únikov a narovnanie podnikateľského prostredia. Pravicová opozícia opatrenie kritizuje a tvrdí, že zlikviduje veľa drobných živnostníkov. Po hoteloch a reštauráciách sa budú musieť od marca budúceho roka zapojiť do EET maloobchodné a veľkoobchodné firmy. Nasledovať budú aj ďalšie odbory podnikania.