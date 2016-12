V Trenčíne vznikne 44 nových pracovných miest pre vývojárov

V Trenčíne by malo vzniknúť 44 nových pracovných miest. Spoločnosť Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems totiž plánuje rozšíriť svoje technologické centrum pre vývoj interiérových komponentov do automobilov. Do rozšírenia chce firma investovať necelých 3,9 milióna eur.