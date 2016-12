Čaro veľkých obchodov sa skončilo

Obchod sa novému životnému štýlu, ktorý si cení čas a kladie dôraz na kvalitu a čerstvosť potravín, prispôsobuje.

V praxi to znamená, že veľké hypermarkety zmenšujú svoje predajné plochy. Nákupy sa presúvajú do supermarketov a šancu opäť dostávajú ako krátko po novembrovej revolúcii malé obchody s predajnou plochou zhruba do 50 štvorcových metrov. Aj pri zmene spotrebiteľského správania platí staré známe príslovie, že dva razy nevstúpiš do tej istej rieky.

„Obchodníci majú pred sebou iných, náročnejších, spotrebiteľov, ktorým sa usilujú vyjsť v ústrety akčnejšou ponukou a lepším servisom,“ opisuje prebiehajúcu zmenu analytik trhu s potravinami z Agentúry Terno Ľubomír Drahovský. Obchod by mal vedieť obslúžiť každého zákazníka, aj preto sa sieť predajní rozvetvuje do čoraz menších vlásočníc dopravujúcich tovar čo najbližšie, ak nie priamo k dverám zákazníka.

Veľkopredajne už ľudí nepriťahujú

Najobliehanejšie už nie sú hypermarkety, ktoré očarili Slovákov v minulom desaťročí. Odborníci hovoria, že dochádza k preformátovaniu predajných plôch. V praxi to podľa Ľubomíra Drahovského znamená, že nákupy sa presúvajú z hypermarketov s plochou 7– až 10-tisíc štvorcových metrov do predajní s predajnou plochou 3,5 tisíca až 5-tisíc štvorcových metrov.

Táto zmena je vyvolaná novými nárokmi kupujúcich, ktorí si na jednej strane cenia ekonomickosť pri nákupoch a na druhej hľadajú obchody, kde budú rýchlo a kvalitne obslúžení pri 1– až 2-dňových nákupoch čerstvých potravín a iných nevyhnutných drobných životných potrieb.

To nahráva špecializovanému malo-, ale aj veľkoobchodu, ktorý zásobuje malé predajne tovarom. Vidno to na správaní reťazca Metro, ktorému v priebehu tohto roku v rámci aliancie Môj obchod rýchlo rastie sieť spolupracujúcich malých obchodov. V lete tohto roku ich malo Metro 400, v jeseni pribudlo ďalších 50 obchodíkov a na jar roku 2017 sa očakáva, že počet predajní, ktoré sú zásobované Metrom alebo využívajú jeho servis, stúpne na 500.

Konkurencia a súťaž o zákazníkov medzi obchodnými reťazcami sa stupňujú. Metro, ktoré nie je typickým koncovým hráčom obsluhujúcim spotrebiteľov, vidí svoju šancu nielen v zásobovaní hotelov, reštaurácií a kaviarní, ale aj malých predajní. Po nástupe veľkých obchodných reťazcov sa zdalo, že malým nezávislým obchodníkom, ktorí rozvíjali v Nemecku dobre známy model predajne Um die Ecke (Na rohu), odzvonilo. Do istej miery si za to mohli malí obchodníci sami, pretože mali vysoké marže a ľudia nestáli o rožok, ktorý bol o 30 až 40 percent drahší ako v hyper- a supermarketoch.

Lenže medzičasom sa situácia zmenila. Slováci, aj keď sa stále sťažujú na príjmy, sa majú predsa len lepšie, cenia si čas a hľadajú nové ponuky a formy predaja potravín. Nielen Metro, ale aj sieť Labaš či CBA, ktoré zásobujú malý nezávislý obchod, vidia šancu v rozvoji tohto typu predaja.

Prečo veľkí potrebujú malých

„Ide o novú podnikateľskú príležitosť, z ktorej chcú mať profit veľkí, ale aj malí hráči,“ hovorí Drahovský. Ako to vyzerá v praxi? Nový generálny riaditeľ spoločnosti Metro SR Jan Žák vraví, že reťazec nenástojí napríklad na tom, aby malé obchody odoberali tovar výlučne z Metra. Malým obchodníkom sú schopní pomôcť svojím know-how, vizulizáciou predaja a vôbec servisom, ktorý môže mať podobu napríklad aj prípravy letákov s ponukou piatich – šiestich druhov extra tovaru pre klientelu navštevujúcu malé predajne.

„Malé predajne môžu hrať rolu oporného sociálneho bodu predovšetkým na vidieku a môžu sa tiež presadiť na sídliskách, pokiaľ vystihnú predstavy a túžby zákazníkov, ktorých obsluhujú,“ myslí si Žák. Dodáva, že ich zbraňou môže byť maximálna ústretovosť prejavujúca sa v otváracích hodinách, ktoré vyhovujú spotrebiteľom, i špeciálna ponuka napríklad vín, ktoré neponúkajú super- a hypermarkety. Môže to byť tiež zameranie na rôzne tovary zohľadňujúce nové stravovacie trendy či zdravotné obmedzenia niektorých spotrebiteľov.

Úplný prehľad o počte malých predajní na Slovensku nie je podľa Drahovského známy. Najlepšie ich početnosť vyjadruje prívlastok menlivý, hovoriaci o tom, že vznikajú aj zanikajú. Ale pokiaľ budú mať tieto obchody systém, môžu mať budúcnosť. Veľkoobchodník Metro nebuduje nové obchodné jednotky, ale posilňuje ich zadné trakty – sklady, ktoré tohto roku pribudli v Košiciach aj Nitre, a rozvíja svoju distribučnú schopnosť, keď investuje do rozvoja autoparku, aby obsiahlo v priestore rozptýlené malé obchody.