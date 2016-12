Vlaňajší slovenský schodok bol 2,7 % HDP, dlh 52,5 %

Oproti predchádzajúcemu roku sa tak negatívny podiel na hrubom domácom produkte znížil o 15 percentuálnych bodov. Nie však zlepšeným hospodárením alebo zmenou politík verejného sektora, ale najmä metodickými zmenami, aktualizáciou ekonomických prognóz a precenením majetku.

Súhrnná výročná správa Slovenskej republiky za rok 2015 zároveň konštatuje, že schodok verejnej správy v minulom roku dosiahol 2,7 % hrubého domáceho produktu a hrubý dlh verejnej správy dosiahol ku koncu roka 52,5 % úrovne ekonomiky.

Štrukturálny deficit dosiahol v roku 2015 výšku 1,9 % hrubého domáceho produktu a medziročne klesol o 0,1 percentu­álneho bodu. V rámci Európskej únie tak vlani z 28 štátov dosiahlo vyšší deficit verejných financií iba sedem krajín, kým vyšší dlh ako Slovensko evidovalo 17 štátov.

Ako v rámci rozpravy uviedol poslanec Eugen Jurzyca (SaS), je cítiť, že je to správa písaná vládou. Dlh síce podľa neho klesal, ale najmä v dôsledku jednorazových opatrení, akými boli napríklad čerpanie prostriedkov z druhého piliera alebo privatizácia. Bez týchto vplyvov by hrubý verejný dlh podľa Jurzycu rástol. Rozpočtový prebytok sa podľa neho dá dosiahnuť a sú krajiny, ktoré to dokázali.

Eduard Heger za OĽaNO skonštatoval, že súhrnná správa je len ohliadnutím sa za minulosťou, avšak rozpočty krajiny sú z roka na rok premrhanými príležitosťami. Vláda podľa neho neodkladá nič na neúrodné roky, ktoré môžu nastať. Keby nezvyšovala výdavky, tak už je Slovensko na tom podľa Hegera oveľa lepšie. Rok 2017 tak podľa neho ponúka príležitosti na to, aby vláda konsolidovala svoje výdavky.

Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini v rámci stanoviska k názorom opozičných poslancov uviedol, že rozpočet sa tvorí ťažko a zložito. „Nemôžem kritizovať názor opozície, ktorá má svojský pohľad na to, ako sa hospodári v krajine,“ povedal Pellegrini. Dôležité sú však podľa neho údaje v uvedenej súhrnnej správe. Ekonomike sa podľa Pellegriniho darí a správa hovorí o znižovaní dlhu a pre porovnanie uviedol, že v Rakúsku napríklad dlh rastie. Rok 2015 tak Slovensko podľa neho radí k tým lepšie hospodáriacim krajinám.