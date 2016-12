ECB bude pokračovať v nakupovaní dlhopisov

Centrálna banka 19-člennej eurozóny v súčasnosti uplatňuje program, v rámci ktorého bude ešte do marca budúceho roka na nákupy dlhopisov mesačne vynakladať 80 mld. eur mesačne. Po svojom štvrtkovom zasadaní ECB uviedla, že program bude pokračovať aj potom, ale dlhopisy bude nakupovať miernejším tempom, pričom na to bude mesačne dávať 60 mld. eur.

Znamená to, že ECB program nákupov dlhopisov zväčšuje o dodatočných 540 mld. eur. Nákupy dlhopisov, ktoré banka realizuje od marca 2015, pumpujú do bankového systému novovytvorené peniaze v nádeji, že to posilní slabú infláciu a podporí ekonomický rast. Rozhodnutie ECB pomáha upokojovať situáciu na trhoch, keďže na budúci rok budú vo Francúzsku a Holandsku voľby, pričom sa očakáva, že sa v nich bude dariť populistickým kandidátom zameraným proti Európskej únii.