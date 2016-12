Diaľnice sú predražené, tvrdí KDH

Podpredseda KDH Pavol Zajac vo štvrtok povedal, že vysúťažené ceny za výstavbu diaľnic v prepočte na kilometer sú niekoľkonásobne vyššie ako za vlády Ivety Radičovej. Opozičný politik tvrdí, že to platí aj v prípade modernizácie niektorých železničných traťových úsekov. Zajac informoval, že podal podnet na Najvyšší kontrolný úrad, aby preskúmal transparentnosť verejných obstarávaní, spôsob navyšovania finančných prostriedkov, ale najmä efektivitu archeologického prieskumu pri stavbe diaľnic a rýchlostných ciest.

Na Slovensku bol v tomto roku z troch plánovaných diaľničných úsekov odovzdaný do užívania motoristom iba jeden, a to obchvat Bánoviec nad Bebravou na úseku rýchlostnej cesty R2 Ruskovce – Pravotice v polovičnom profile.

„Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité mala byť odovzdaná v októbri, odovzdaná nie je. Rýchlostná cesta R2 Zvolen, východ – Pstruša mala byť odovzdaná vo februári, bola posunutá na november a termín ukončenia je znovu posunutý na polovicu roka 2017,“ upozornil Zajac na tlačovej besede. Výstavba úseku D1 Hubová – Ivachnová pri Ružomberku, ktorý mal byť hotový v lete budúceho roka, sa podľa neho predĺži o niekoľko rokov.

Zajac si myslí, že za to môžu aj časté personálne výmeny na čele ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a Národnej diaľničnej spoločnosti. „Predlžovať termíny výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku nie je výnimka, ako to býva vo svete, lebo všade môžu nastať objektívne príčiny, ale je to už pravidlo,“ poznamenal.

Pripomenul tiež, že stále nie je odovzdaná modernizovaná železničná trať v úseku Zlatovce – Trenčianska Teplá, hoci mala byť hotová vo februári a naposledy v novembri tohto roka. „Táto rekonštrukcia už roky traumatizuje slovenskú spoločnosť, ale zvlášť obyvateľov Trenčína,“ uviedol Zajac. Modernizáciu železnice cez Trenčín považuje za príklad, ako sa nemá robiť verejné obstarávanie, vyberať hlavný dodávateľ, financovať a realizovať stavba.

Podpredseda KDH označil za predražené aj ceny archeologického prieskumu v rámci výstavby viacerých úsekov diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku. Desať najdrahších zákaziek na tento prieskum na Slovensku za uplynulé štyri roky má oveľa vyššiu cenu ako napríklad v susednom Česku.

V SR ceny prieskumu dosiahli od takmer 220 tis. eur bez dane z pridanej hodnoty pri stavbe D1 Fričovce – Svinia až po 2,6 mil. eur pri stavbe D4 a R7 pri Bratislave, v ČR sa pohybovali od 9,2 tis. eur pri D3 Tábor – Soběslav po takmer 637 tis. eur pri D11 Osičky – Hradec Králové. Zajac označil tento veľký rozdiel za dôsledok toho, že u nás sa prieskum zadáva bez samostatných súťaží v rámci zákazky na stavbu úsekov a v ČR cez tendre.

Predbežný archeologický prieskum pred stavbou D4 a R7 v okolí Bratislavy za 2,6 mil. eur bez dane podľa Zajaca robila minulý rok malá spoločnosť AA Terra Antiqua, s. r. .o., z Rimavskej Soboty.

„Prekvapujúca bola obdivuhodná rýchlosť, ako sa tieto práce nielen zazmluvnili, ale aj zrealizovali, vyfakturovali, zaplatili. Niektoré z dodatkov boli urobené na jeseň 2015 a už vtedy a začiatkom roku 2016 všetky tieto práce boli vyfakturované a zaplatené,“ uviedol Zajac. „To nie je archeologický výskum, ale finančný tunel,“ dodal.