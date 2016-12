Diaľnica sa v poli pri Žiline neskončí

Diaľničný úsek medzi Hričovským Podhradím a Lietavskou Lúčkou je rozostavaný od začiatku roka 2014. Spolu s nadväzujúcim úsekom D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vytvorí južný obchvat Žiliny. Ten však bude pre meškajúce práce hotový až v roku 2020 alebo 2021. Vodiči sa vďaka dvojici úsekov budú môcť vyhnúť komplikovanému dopravnému úseku pod Strečnom.

„Diaľničný privádzač D1 Lietavská Lúčka – Žilina sa začne stavať začiatkom roka 2017, motoristom bude slúžiť v druhej polovici roka 2018,“ informovala Národná diaľničná spoločnosť. Jeho výstavbu zabezpečia spoločnosti Doprastav, Strabag, Váhostav a Metrostav, ktoré stavajú aj prvý úsek južného žilinského obchvatu. Diaľničiari vybrali zhotoviteľa privádzača bez verejného obstarávania. Využili možnosť uzatvárania dodatkov k už existujúcej zmluve.

Objednávateľ stavby, ktorým je NDS, sa opiera o zákon o verejnom obstarávaní. Ten túto možnosť povoľuje v prípade, že bez neho by bolo dielo nefunkčné. Úsek D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka by bez privádzača nemal pokračovanie až do dostavby meškajúceho úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové.

„Z dopravného hľadiska sa len toto riešenie javí ako možné, ak nechceme, aby diaľnica bola odovzdaná bez možnosti následného užívania. Bez neho by diaľnica bola nefunkčná,“ hovorí Ľubomír Palčák, šéf Výskumného ústavu dopravného. Zároveň však upozorňuje na to, že privádzač sa má napojiť na križovatku Lietavská Lúčka, ktorá je súčasťou druhého úseku, ktorý stavia konzorcium Dúha. „Ak by sme odovzdali diaľnicu bez možnosti následného užívania, bolo by to mrhanie prostriedkami. Benefity z nej by neplynuli. Aj keď je pravdou, že prínos diaľnice bude úplný až po vybudovaní oboch úsekov,“ dodáva Palčák.

„Zákon o verejnom obstarávaní umožňuje zmeniť zmluvu počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné a zabezpečujú funkčnosť celého diela predmetu zmluvy, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a poskytuje ich pôvodný dodávateľ,“ tvrdí NDS. Odhadovaná cena 7,28-kilometrového privádzača je 23,5 milióna eur. Diaľničiari vyzvú zhotoviteľa diela, aby predložil cenovú ponuku, ktorá však musí byť nižšia ako odhad. Podľa diaľničiarov je postup v súlade so zákonom a už ho prerokovali so zástupcami Európskej komisie aj s Úradom pre verejné obstarávanie.

„Zvažovali sme všetky hľadiská – časové, technologické aj finančné. Do úvahy prichádzalo viacero riešení, z ktorých sme vybrali v danom čase jediné reálne pre splnenie cieľa. Prioritou je, aby privádzač mohol motoristom slúžiť v druhej polovici roka 2018, spoločne s otvorením úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka," povedal generálny riaditeľ NDS Juraj Valent. V prípade, ak by diaľničný privádzač mal vlastného zhotoviteľa, bolo by potrebné, aby sa na danom úseku zladili práce až troch stavebníkov.