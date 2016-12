Arriva chce z Nitrianskeho kraja spraviť vzor hromadnej dopravy

V najbližších desiatich rokoch plánuje v regióne preinvestovať viac ako 60 miliónov eur. V tomto roku Arriva uspela v prvom medzinárodnom tendri na prímestskú autobusovú dopravu na Slovensku, ktorý bol v Nitrianskom samosprávnom kraji. Súčasťou požiadaviek tendra bola aj rozsiahla modernizácia autobusov a pokračovanie v nasadzovaní inteligentných riešení v doprave.

Dopravný podnik investoval v Nitrianskom kraji vyše 20 mil. eur, vďaka čomu sa obnovila už štvrtina vozového parku v prímestskej doprave. Ako informoval vo štvrtok na stretnutí s novinármi v Nitre generálny riaditeľ spoločností Arriva na Slovensku László Ivan, priemerný vek autobusov sa znížil o 36 % z 12,5 roka na 6,9 roka. Zvýšil sa počet klimatizovaných autobusov o 57 %, počet nízkopodlažných autobusov narástol o 109 %, elektronických informačných tabúľ je viac o 88 % a wifi v autobusoch o 13,5 %.

Aj v budúcom roku chce dopravný podnik pokračovať v modernizácii autobusov v prímestskej doprave. Arriva prepraví v Nitre a Nitrianskom samosprávnom kraji v roku 2016 takmer 40 miliónov cestujúcich.

Investície pripravuje aj v mestskej hromadnej doprave v Nitre. V prvej polovici roka 2017 chce predstaviť v spolupráci s mestom prvý funkčný model zdieľania bicyklov ako súčasti mestskej verejnej dopravy na Slovensku. Pripravený je tiež zámer na zavedenie interaktívnych inteligentných zastávok v MHD. Cestujúci by na nich v reálnom čase videli príchod svojho autobusu, ktorý by systém zaznamenal zo signálu GPS. Tento rok zaviedli sms lístky, v stredu sa podarilo prvý raz prekročiť hranicu 100 predaných sms lístkov za deň. Po viacerých technických problémoch sa podarilo ukončiť prvú etapu rekonštrukcie Autobusovej stanice v Nitre, ktorá bude celkovo stáť dva milióny eur.

„Aj v meste Nitra sme rovnako ako v celom Nitrianskom kraji pripravení rozsiahlo investovať do ďalšieho rozvoja dopravy. Týka sa to predovšetkým nových autobusov na klasický, elektrický a CNG pohon, inteligentných zastávok a online infraštruktúry,“ uviedol Ivan. Novinky pripravuje Arriva aj v oblasti vlakovej dopravy. Od 16. decembra začne premávať z Nitry víkendový spoj do Prahy. Od apríla 2017 začne fungovať historicky prvé priame denné spojenie Nitry s Trenčínom a Prahou.

Mestská autobusová doprava v Nitre ročne prepraví 15 miliónov ľudí. Cez pracovné dni je to 50-tisíc cestujúcich, v soboty to býva 17-tisíc a v nedele 13-tisíc ľudí. V pracovných dňoch zabezpečuje MHD v Nitre 89 autobusov a viac ako 1 300 spojov, ktoré ročne najazdia 3,9 milióna kilometrov. V MHD je 27 liniek, z toho jedna je sezónna, ktorá vozí cyklistov. „V meste Nitra dosahujeme výnimočné výsledky a Nitra je jeden z tých dopravných systémov, kde počet cestujúcich verejnou dopravou neklesá, naopak, v tomto roku sme zaznamenali mierny nárast,“ podotkol Ivan.

Za posledných desať rokov trvania zmluvy s mestom kúpila Arriva 43 nových autobusov. Celkovo má vozový park 89 autobusov. „Je to otázka dvoch – troch rokov a vozový park bude stopercentne nízkopodlažný, klimatizovaný a vymeníme všetky staré plastové tabule za elektronické. Budú tam akustické hlásiče, čo už dnes má 85 percent autobusov,“ povedal generálny riaditeľ Arriva Nitra Juraj Kusy. Všetky investície však budú závisieť na dohode s mestom, s ktorým má Arriva zmluvu a ktoré prepláca výkony vo verejnom záujme.