Japonci ratifikovali dohodu, ktorú Trump odmieta

Japonsko dúfa, že sa dohodu s označením Transpacifické partnerstvo (TPP) podarí realizovať aj napriek terajšiemu Trumpovmu odporu.

Dohodu TPP, ktorá má uvoľniť vzájomný obchod, tento rok vo februári podpísalo 12 krajín. Okrem Spojených štátov a Japonska to boli tiež Brunej, Malajzia, Vietnam, Singapur, Austrália, Nový Zéland, Kanada, Mexiko, Čile a Peru. Aby začala zmluva fungovať, musí ju ratifikovať najmenej šesť štátov, ktoré budú predstavovať 85 percent hrubého domáceho produktu (HDP) 12 signatárskych krajín.

Na splnenie tejto podmienky je nevyhnutné, aby dohodu ratifikovali aj Spojené štáty, čo sa zatiaľ nestalo. Spojené štáty sa na celkovom HDP signatárskych krajín podieľajú zhruba 60 percentami.

Japonský premiér Šinzó Abe už skôr uviedol, že bez účasti Spojených štátov by dohoda TPP nemala zmysel. Ratifikáciou však Japonsko signalizuje nádej, že by sa dohodu mohlo podariť zachrániť prostredníctvom úpravy podmienok.

Podľa zákonodarca Tara Kona z vládnucej Liberálnodemo­kratickej strany existuje šanca, že Trump svoj názor zmení. Novozélandský premiér John Key minulý mesiac podľa médií žartoval, že by bolo dobré dohodu premenovať na Trumpove pacifické partnerstvo, ak by to budúceho amerického prezidenta prinútilo ju akceptovať.

Trump v novembri sľúbil, že hneď prvý deň vo funkcii prezidenta oznámi odstúpenie Spojených štátov od transpacifickej obchodnej dohody. Jeho zámerom je nahradiť TPP bilaterálnymi obchodnými dohodami.