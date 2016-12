Pri vianočných nákupoch treba byť obozretný

Výrobcovia aj obchodníci s potravinami dosahujú najväčšie obraty pred Vianocami. Ľudia si počas najväčších rodinných sviatkov chcú dopriať a neľutujú minúť na nákupy viac. Po nedávnej kauze s poľskými vajíčkami platí, že by mali byť naďalej opatrní, a to nielen pri výbere vajec, ale aj rastlinných olejov a zeleniny. Odporúča to sama ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. Dôvodov na to, napriek dobrým výsledkom úradných kontrol, je stále dosť.

Odborníci na výživu zdôrazňujú, aby ľudia uprednostňovali čerstvé produkty. Najčerstvejšie sú od domácich producentov. Dôležité teda je, aby si kupujúci pozreli etikety a skontrolovali pôvod výrobkov. Obozretnosť sa vypláca. Aj pri vajciach.

„Došetrenie vajec kontaminovaných salmonelou potvrdilo, že vajcia od poľského producenta boli dovezené aj na Slovensko, aj napriek tomu, že v rýchlom výstražnom systéme Slovensko nebolo uvedené. Vajcia boli stiahnuté z trhu a ich predaj bol zakázaný,“ povedal Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Šéf potravinového dozoru zdôraznil, aby ľudia kontrolovali aj obsah obalov, pretože to, čo deklaruje etiketa, sa nemusí zhodovať s tým, čo ukrýva samotná škatuľka s vajíčkami.

Ani každá akcia neznamená vždy výhodný a bezpečný nákup. Vzťahuje sa to napríklad aj na rastlinné oleje. Potravinoví inšpektori zistili nebezpečné látky vo dvoch olejoch dovezených z Ukrajiny. Išlo o slnečnicový a tekvicový olej značky Golden Nature. Po analýzach oboch produktov sa prišlo na to, že obsahovali nadlimitné množstvo enzopyrénu a iných zdraviu škodlivých látok.

Voľný obchod s potravinami, ktoré prúdia z jednej európskej krajiny do druhej, síce obohacuje trh, ale prináša zjavné riziká. Najspoľahlivejšie sú kontrolované domáce potraviny, pretože tu je celý potravinový reťazec začínajúci sa na poli, pokračujúci v maštali, spracovateľskom závode a končiaci sa na pulte obchodu pod kontrolou Štátnej veterinárnej a potravinovej správy. Pri dovážaných produktoch vybavených patričnými certifikátmi platia doklady z krajín pôvodu. Štátny potravinový dozor teraz dôkladne kontroluje ukrajinský olej, ale nemôže skontrolovať absolútne každú zahraničnú zásielku potravín.

Nie náhodou preto šéfka rezortu pôdohospodárstva apeluje, že „pri nakupovaní nie je dobré experimentovať s potravinami pochybného pôvodu a neoverených značiek, hoci sú lacnejšie. Odporúčame spotrebiteľom vsadiť na osvedčené produkty a osvedčených dodávateľov,“ zdôraznila ministerka Gabriela Matečná.

V rámci kontroly nedopadla nijako slávne zelenina a ovocie. Požiadavkám na kvalitu nevyhovelo 31,3 percenta a čo sa týka označenia takmer 40 percent kontrolovaného tovaru. Najhoršie dopadli jablká, banány a rajčiaky. Ale ani zemiaky, kedysi považované za druhý slovenský chlieb, nemajú stopercentnú reputáciu – až 70 percent je z dovozu a poznačené sú transportom i podmienkami skladovania.

Vcelku dobre dopadla kontrola typicky vianočných produktov, ako sú med či kvasená kapusta. Jozef Bíreš však pripomína už neraz vyslovené odporúčanie, nekupovať med pri cestách, býva dosladzovaný sacharózou alebo dofarbovaný karamelom. Na Slovensku je dostatok včelárov, ktorí sú úradne registrovaní a ponúkajú naozaj pravý včelí med.

Osobitnou kapitolou je víno. Našlo sa síce iba desaťpercentné porušenie, ale nedostatok vína vyvolaný nielen klesajúcou plochou vinohradov, ale aj jarnými mrazmi, ktoré zdecimovali úrodu, prináša falšovanie. Za slovenské sa vydávajú napríklad aj moldavské vína. Gabriela Matečná pripomenula medzinárodné úspechy slovenských vín, čo by malo vrátiť slovenských spotrebiteľov k slovenským vinárom. Zdôraznila, že nie vždy to, čo je lacné, je aj dobré, kvalitné a zdraviu prospešné. Platí to nielen pri víne, ale všeobecne pri všetkých potravinách a nápojoch.