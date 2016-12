V nedeľu opäť vyrazia na trať štátne IC vlaky

Od začiatku platnosti nového cestovného poriadku v nedeľu 11. decembra budú medzi Bratislavou a Košicami jazdiť denne dva páry týchto komerčných, nedotovaných vlakov. Cestu dlhú 445 kilometrov zvládnu za štyri hodiny a 42 minút, bude to najrýchlejšie železničné spojenie západu a východu krajiny.

IC vlaky budú odchádzať z Bratislavy o 9:47 a 15:47, z Košíc pôjdu v pondelok až sobotu o 7:31 a 15:31, v nedeľu o 9:31 a 15:31. Popoludňajší vlak z Bratislavy bude pokračovať ako priama súprava až do Humenného. Tradične povinne miestenkové vlaky budú mať päť vozňov a okrem Bratislavy a Košíc budú zastavovať v staniciach Trnava, Žilina, Poprad – Tatry a Kysak.

Prevádzka „icečiek“ bola zastavená v polovici januára tohto roka pre ich stratovosť. Stalo sa tak viac ako rok po tom, čo na hlavnej domácej trati medzi Bratislavou a Košicami začali premávať vlaky súkromného dopravcu RegioJet. Súčasná koaličná vláda sa zaviazala obnoviť IC vlaky do konca tohto roka z iniciatívy SNS.

„IC vlaky považujeme za svoju vlajkovú loď,“ povedal nedávno generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ZSSK Filip Hlubocký. „Máme ambíciu, aby tento produkt bol už od prvého roku v prevádzkovom zisku. Čo sa týka hospodárskeho výsledku, predpokladáme, že za tri, štyri roky budú čierne čísla (zisk),“ dodal. Hlubocký verí, že cenník IC vlakov je prehľadný a reaguje na toky cestujúcich v silných a slabých časoch.

Ministerstvo dopravy si objednalo od ZSSK v novom grafikone výkony v objeme 31,3 milióna vlakových kilometrov. Za tie by jej malo uhradiť 209,6 mil. eur. Ide o dotované výkony mimo IC vlakov. Celkový rozsah dopravy zostáva na úrovni tohto roka. Dve tretiny výkonov sú pre regionálnu a prímestskú dopravu a tretina pre diaľkovú dopravu. Štátny dopravca bude denne vypravovať 1 445 vlakov, z toho 203 diaľkových a 1 242 regionálnych a prímestských spojov.

ZSSK na základe požiadaviek cestujúcich predlžila večerné spojenie z Bratislavy do Popradu až do Košíc rýchlikom Marlenka R 613. Pribudne tiež večerný rýchlik Cassovia z Košíc do Bratislavy. Na tejto trase tak v pracovných dňoch bude premávať štrnásť rýchlikov. V medzištátnej nočnej doprave dopravca zavedie prvýkrát priame vozne z Košíc do Viedne a z Prešova do Brna. Pribudne aj nové priame denné vlakové spojenie z Banskej Bystrice cez Žilinu do Ostravy.

RegioJet zavádza nové vlakové spojenie medzi Prahou a Bratislavou. Prvý mimoriadny spoj pre cestujúcich vypraví už túto sobotu s odchodom z Prahy o 14:40 a príchodom do Bratislavy o 18:35. Od nedele budú žlté vlaky medzi českou a slovenskou metropolou jazdiť dvakrát denne v každom smere skoro ráno a popoludní.

Prvý spoj z Hlavnej stanice v Bratislave bude odchádzať o 5:45 a do Prahy príde o 9:42. Cesta bude trvať tri hodiny a 57 minút, vlak bude zastavovať v Kútoch, Břeclavi, Brne, Českej Třebovej, Ústí nad Orlicí a Pardubiciach. Druhý vlak bude vychádzať z Bratislavy o 15:26 a príde do Prahy o 19:42. V opačnom smere je plánovaný odchod z Prahy o 7:09 a príchod do Bratislavy o 11:15. Druhý spoj bude z Prahy vychádzať o 15:19 a do Bratislavy príde o 19:15.

„Pri zavádzaní tohto spoja sme brali do úvahy aj požiadavky obchodných cestujúcich. Našimi vlakmi ich tam dostaneme už pred 10. hodinou ráno, a tak im zostane dostatok času na vybavovanie. O tento ranný spoj taktiež očakávame vysoký záujem zo strany turistov smerujúcich do českej metropoly,“ povedal majiteľ RegioJet-u Radim Jančura.

RegioJet bude od nedele prevádzkovať v ČR a na Slovensku celkovo 34 diaľkových vlakov denne a súčasne približne 50 spojov na regionálnej trase Bratislava – Komárno. V tomto roku počet cestujúcich vo vlakoch RegioJet rastie priemerne zhruba o 25 %. Tento rok tak plánuje previezť vo svojich vlakoch vyše osem miliónov cestujúcich.