Qantas ako prvý spojí Austráliu a Európu letmi bez medzipristátia

Bude to prvé spojenie Austrálie a Európy bez medzipristátia, informoval v nedeľu austrálsky prepravcu. Lety na trase dlhej 14 498 kilometrov budú zabezpečovať stroje Dreamliner 787–9 od amerického Boeingu a budú trvať 17 hodín.

Priamy let z Perthu do Londýna bude doteraz najkratšou a najrýchlejšou verziou tradičnej Klokanej cesty (Kangaroo Route) medzi Austráliou a Londýnom naprieč východnou pologuľou, na ktorej názov má Qantas ochrannú známku.

„Keď Qantas v roku 1947 začal s letmi na Kangaroo Route do Londýna, trvala cesta štyri dni a mala deväť medzipristátí,“ poznamenal šéf Qantasu Alan Joyce.

Qantas dostane svoje prvé lietadla Dreamliner budúci rok. Podľa Joyca s nimi bude možné lietať z východoaustral­ského pobrežia bez medzipristátia do amerických miest ako je Dallas alebo Chicago.

Priame spojenie medzi Londýnom a Austráliou môže podkopať alianciu medzi spoločnosťou Qantas a arabským prepravcom Emirates, ktorý teraz prepravuje mnoho klientov Qantasu z Dubaja do Európy. Bude výzvou aj pre lacnejšiu, ale dlhšiu konkurenciu čínskeho prepravcu China Southern Airlines, ktorý ponúka lety z Európy do Austrálie so zastávkou v juhočínskom Kantone.

Perth by sa po spustení linky mal stať významným leteckým uzlom pre cestujúcich z východnej Austrálie, ktorí chcú do Európy, uviedol austrálsky minister obchodu a cestovného ruchu Steven Ciobo. To by v tomto meste malo podporiť zamestnanosť a turistický ruch. Británia je pre Austráliu tretím najväčším zdrojom turistov, vlani odtiaľ priletelo viac ako 660 000 ľudí, uviedol Ciobo podľa agentúry Reuters.