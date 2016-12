Štátny dopravca pred sviatkami pridá vlaky aj vozne

Ako štátny vlakový osobný dopravca v pondelok informoval, vo štvrtok 22. decembra pridá jeden posilový vlak z Bratislavy do Košíc a v piatok 23. decembra päť posilových vlakov. Pôjde o vlaky EC 243 Roháče z Prahy do Košíc, RR 715 Javorina z Bratislavy do Žiliny, R 15711 Šarišan z Bratislavy cez Prešov do Humenného, R 15713 Chopok z Bratislavy cez Žilinu do Košíc a REX 15915 Poloniny z Košíc cez Trebišov do Humenného. Ďalších osemnásť posilových vlakov pôjde od 1. do 8. januára 2017.

„Záujem o cestovanie vlakmi Železničnej spoločnosti Slovensko pred vianočnými sviatkami každoročne narastá. Tento rok vianočné sviatky budú počas víkendu, preto predpokladaný nápor ZSSK očakáva najmä vo štvrtok 22. a v piatok 23. decembra. V oba tieto dni pridá smerom z Bratislavy (odchod 15:47) do Košíc (príchod 20:29) navyše štyri vozne do IC vlaku 513. V piatok 23. 12. posilní o dva vozne IC vlak 511 z Bratislavy (9:47) do Košíc (14:29),“ informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Pred sviatkami sa cestujúci presúvajú najmä zo západu Slovenska na stredné a východné Slovensko. Po sviatkoch opačne. „Podľa skúseností z minulých rokov vieme, že pred Vianocami sa počet cestujúcich vo vlakoch až zdvojnásobí,“ uviedol hovorca.

V nedeľu 1. januára 2017 pribudnú dva posilové vlaky štátneho prepravcu z Košíc do Prahy a Bratislavy. Vo štvrtok 5. januára pôjde posilový vlak z Bratislavy do Košíc, v piatok 6. januára z Prahy do Košíc. V nedeľu 8. januára bude vypravených štrnásť posilových vlakov – štyri z Košíc do Bratislavy, po dva zo Žiliny a z Banskej Bystrice do Bratislavy, po jednom z Humenného do Bratislavy a do Košíc, z Košíc do Prahy, z Bratislavy do Žiliny, z Prievidze do Bratislavy a zo Zvolena do Košíc.

„ZSSK odporúča cestujúcim zabezpečiť si miestenky, ktoré sú v diaľkových vlakoch garanciou sedadla. Z denného priemeru 1 445 vlakov predstavujú diaľkové spoje 203 vlakov, vyše 1 200 vlakov sú regionálne spoje (nemajú miestenky). Všetky posilové vlaky sú zapracované v platnom cestovnom poriadku,“ dodal Kováč.