Štát má záujem o košické oceliarne

V prípade, že by Američania chceli predať košickú oceliareň U. S. Steel, štát by podľa premiéra Roberta Fica uvažoval o kúpe časti podniku.

Potenciálnymi kupcami mali byť podľa doterajších informácií Číňania, ruská oceliarska spoločnosť Metalloinvest, ktorá patrí oligarchovi Alisherovi Usmanovi, či slovenský miliardár Tomáš Chrenek spoluvlastniaci Třinecké železiarne. Premiér Robert Fico včera povedal, že v prípade, že americkí vlastníci oficiálne potvrdia predaj košických oceliarní, štát by mal časť z nich odkúpiť. „Ak sa rozhodne spoločnosť U. S. Steel odísť zo Slovenska, takúto oficiálnu informáciu ale nemám, budeme robiť všetko pre to, aby sme trošku vložili nohu do tejto spoločnosti, tak ako sme to urobili v prípade SPP,“ povedal včera Fico na HN Clube.

Košickí oceliari zamestnávajú na východe krajiny 10,4 tisíca ľudí a nepriamo cez dodávateľov ďalších 2-tisíc. U. S. Steel má dlhodobo veľké problémy kvôli dovozu lacnej ocele z Číny. Američanom môže „dopomôcť“ k odchodu aj nový americký prezident Donald Trump, ktorý sa ujme úradu začiatkom budúceho roka. „Donald Trump okrem iného povedal, že afilácie firiem, ktoré sú v zahraničí, budú mať zisk zdanený 41 percentami. Ale doma v Amerike to bude 15 percent. Predstavte si situáciu, hypotetický podnik, existujúci na Slovensku, najziskovejší v rámci koncernu, ktorý má problémy vzhľadom na pokles cien ocele. Ale jeho zástupcovia vedia, že keď sa podnik vráti do USA, dostane dotácie na pracovné miesta, na technológie či nízke dane. Ten podnik už vie, že odíde, ale môže chcieť získať najlepšiu cenu za to, čo predáva,“ povedal rozhovore pre Pravdu Peter Staněk z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Prvé informácie o možnom predaji sa objavili ešte na jeseň tohto roka. V tom čase agentúra Bloomberg informovala, že oceliarne U. S. Steel Košice pravdepodobne zmenia majiteľa a predajná cena sa bude pohybovať okolo 800 až 900 miliónov dolárov. V roku 2013 košické oceliarne zasiahla rekordná strata vo výške 370 miliónov eur a v tom čase zvažovanému odchodu zabránil podpis memoranda o porozumení so Slovenskou republikou.

V ňom sa vláda zaviazala oceliarňam pomôcť pri čerpaní eurofondov o výške 75,49 milióna eur. Ďalej po dobu 15 rokov bude každý rok vyplácaný príspevok vo výške 14,7 milióna eur na podporu výroby elektrickej energie priamo v závode. Američania sa za to zaviazali nepredať U. S. Steel Košice do roku 2018 a tiež nerealizovať žiadne hromadné prepúšťanie. Za prípadné porušenie dohody hrozia Američanom vládou nešpecifikované pokuty. Oceliarne preto v tomto roku niekoľko mesiacov po sebe prepúšťali 29 ľudí, čím len o jedného neprepusteného zamestnanca nenaplnili podmienku hromadného prepúšťania a na chlp presne dodržali podpísané memorandum. V roku 2014 dosiahol U. S. Steel Košice tržby takmer 2,2 miliardy eur a zisk 57 miliónov eur. Minulý rok skončili tržby na úrovni takmer 2,1 miliardy eur a zisk dosiahol 43 miliónov eur.