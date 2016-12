Peniaze z II. piliera budú pre ľudí dostupnejšie

Na základe výšky prvých súkromných penzií sa väčšine Slovákov zatiaľ viac oplatí spoliehať v starobe na štát, ako na súkromný druhý pilier. Situácia sa s narastajúcim počtom dôchodcov môže zmeniť už o pár rokov. Zatiaľ má II. pilier urobiť viac atraktívnym príležitosť minúť peniaze aj inak ako len na dôchodok. „Táto zásadná zmena prináša viac sporiteľom možnosť slobodne sa rozhodnúť o použití svojich peňazí z druhého piliera. V podstate ak bude človek poberať v budúcom roku nadpriemernú penziu, umožní sa mu postupný výber všetkých peňazí z druhého piliera,“ povedal štátny tajomník ministerstva práce Ivan Švejna (Most – Híd). Nové pravidlá majú začať platiť od 1. mája 2017 a boli prerokované včera na tripartite.

Švejna odhaduje, že na získanie možnosti vybratia úspor z vlastného účtu v dôchodkovej správcovskej spoločnosti musí človek v budúcom roku dostávať minimálne penziu vo výške 425 eur za mesiac. Presné číslo priemerného dôchodku bude zverejnené na základe aktuálnych údajov na stránkach Sociálnej poisťovne. Slabšie zarábajúci ľudia možnosť výberu peňazí nedostanú, lebo v ich prípade je vysoké riziko prejedenia peňazí, a v takom prípade by sa o nich v starobe musel opäť postarať štát.

V II. pilieri má uložených 10-tisíc eur človek, ktorý posledných desať rokov zarábal 1,3-násobok priemernej mzdy. V roku 2015 tak jeho priemerný plat musel dosahovať sumu 883 eur v hrubom. Po odchode do penzie bude mať takto dobre zarábajúci človek nárok na štátnu penziu vo výške 484 eur za mesiac. To je oveľa viac ako priemerný dôchodok v odhadovanej výške 425 eur. „Čerstvý dôchodca sa tak sám môže rozhodnúť, čo spraví so svojimi peniazmi v druhom pilieri. Môže si ich postupne vybrať, ale aj naďalej nechať v II. pilieri ako rezervu na horšie časy,“ dodal Švejna. Navyše podľa neho poisťovne pre zvýšenie konkurencie budú v budúcnosti poskytovať lepšie súkromné dôchodky ako dnes.

Ak by sa totiž človek zarábajúci 1,3-násobok priemernej mzdy spoliehal len na štát, dostal by penziu vo výške 542 eur. Pre vstup do druhého piliera jeho štátna penzia klesne na 484 eur a ďalších 30 eur môže dostávať ako súkromný dôchodok z II. piliera. V tomto prípade je kombinovaný dôchodok z I. a II. piliera vo výške 514 eur. Mesačná strata na vstupe do II. piliera tak predstavuje 28 eur. Práve možnosť výberu 10– tisíc eur namiesto kúpy nízkeho dôchodku má druhý pilier viac zatraktívniť v očiach širokej verejnosti.

Proti míňaniu peňazí na iný účel ako kúpu súkromného dôchodku je Slovenská asociácia poisťovní. „Nesúhlasíme s návrhom zákona z dôvodu, že predkladateľ návrhu vytvára priestor na zníženie sumy, ktorú si musí sporiteľ povinne použiť na kúpu doživotného dôchodku, čím motivuje ľudí aby išli do dôchodku skôr a vybrali si úspory v hotovosti, čo v konečnom dôsledku spôsobí zníženie priemerného doživotného dôchodku a celkové oslabenie II. piliera,“ uviedli poisťovne vo výzve k predkladanej zmene zákona o starobnom dôchodkovom sporení. V tejto výhrade ich podporila aj Republiková únia zamestnávateľov a odbory.

„My sme boli proti, lebo pre príliš veľký predčasný výber sa dôchodca môže o pár rokov dostať do hmotnej núdze. Nakoniec sa aj na základe našich pripomienok presadil kompromis, a preto sme materiál ako celok odporučili do ďalšieho legislatívneho procesu. Stále ale trvajú naše výhrady ohľadne schopnosti súkromných dôchodkov zabezpečiť ľudí v starobe, a ak by to bolo možné, my by sme hlasovali za zrušenie celého II. piliera,“ povedal prezident Konfederácie odborových zväzov Jozef Kollár.