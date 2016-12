Dohoda šejkov s Rusmi prelomila ropnú vojnu

Rekordne lacná ropa však šejkov zrážala na kolená. Po ich spoločnom rozhodnutí redukovať svetovú nadproduciu sa cena ropy Brent včera po 4-percentnom náraste vyšplhala až k hranici 57 dolárov za barel. Začiatkom roka ešte míňala hranicu 30 dolárov za barel. Cena na trhu sa už premieta do cien pohonných látok aj na slovenských čerpacích staniciach.

„Dosiahnutie hranice 60 dolárov za barel je veľmi pravdepodobné. Globálna spotreba rastie. Zníženie produkcie spôsobí, že celosvetové zásoby sa začnú znižovať. Ceny pohonných hmôt na Slovensku sa do konca roku môžu zvýšiť až o päť centov na liter. Zdražovanie by malo pokračovať aj počiatkom budúceho roku,“ povedal ekonóm spoločnosti Finlord Boris Tomčiak. Už v uplynulých týždňoch išla cena benzínu a nafty nahor. Aktuálne podľa údajov Štatistického úradu SR sa priemerná cena benzínu pohybuje na úrovni 1,241 eura za liter, cena nafty dosahuje 1,098 eura za liter. Z dlhodobého pohľadu ceny ropy a palív však nie sú stále vysoké, keďže pred troma rokmi bola bežná cena ropy 80 dolárov a benzín Natural 95 vtedy na Slovensku stál 1,50 eura za liter.

Dohodu vraj budú plniť

Dohoda OPEC-u a krajín mimo tejto organizácie sa zrodila poprvýkrát po 15 rokoch. Jedenásť nečlenských krajín na sobotňajšom stretnutí vo Viedni sľúbilo znížiť od januára svoju produkciu celkovo o 558-tisíc barelov denne. Kartel OPEC sa dohodol na vlastnom znížení ťažby ropy o 1,2 milióna barelov, na 32,5 milióna barelov denne. Ceny ropy v reakcii na dohodu OPEC o obmedzení ťažby vzrástli o viac ako 15 percent a zaznamenali najprudší týždenný nárast od roku 2009. Rusko má znížiť ťažbu približne o 300-tisíc barelov denne.

„Kartel OPEC je pripravený dohodu dodržiavať. Určité komplikácie môžu nastať v prípade Ruska a ďalších štátov bývalého Sovietskeho zväzu. V minulosti dohody o zmrazení nedodržiavali, prípadne sa ich snažili obísť. Na druhej strane obmedzenie ťažby by bolo pre Rusko priaznivé, keďže v dôsledku vyššej ceny by sa zvýšili jeho príjmy,“ poznamenal Tomčiak. Zmrazenie produkcie odstráni z globálneho trhu približne dve percentá ropy. Cena čierneho zlata už od rozhodnutia kartelu OPEC vzrástla o 20 percent. Ropa ešte v lete roku 2014 stála okolo 115 dolárov za barel. „Vyššia predajná cena bez problémov pokryje nižší objem predaja. Z obmedzenia produkcie by najviac mali vyťažiť producenti, ktorí sa k dohode nepripojili, a teda USA, Nórsko, Veľká Británia, Austrália, Kanada a ďalší,“ doplnil Tomčiak. Saudská Arábia sa zaviazala, že od januára budúceho roka zredukuje svoju ťažbu ropy o 486-tisíc barelov na niečo vyše 10 miliónov barelov denne. Cez víkend šejkovia vyhlásili, že pôjdu so znižovaním ešte nižšie, ako bola stanovená dohoda.

Bude OPEC len debatným krúžkom?

V posledných mesiacoch sa stretnutia šejkov v rámci OPEC-u stali akýmsi debatným krúžkom, pretože sa veci, ktoré padli na stretnutí, v realite málokedy plnili a dodržiavali. Niekoľkohodinové debaty bez zásadného výsledku začali poukazovať na to, že OPEC postupne stráca svoju základnú funkciu. OPEC pritom celé desaťročia diktoval svetu cenu komodity. „Produkcia ropy sa frakčnou ťažbou zmenila. Je to historický zlom. Nové technológie znamenajú, že tradičná ťažba ropy sa stala zastaraná. OPEC sa stal zastaraný spolu s ňou. Posledná dohoda OPEC-u je možno poslednou snahou o zmenu histórie. Márnou snahou. Ak sa dohoda nebude napĺňať podľa dohovoru, je iba otázkou času, kedy OPEC padne do zabudnutia,“ myslí si analytik Trim Broker Ronald Ižip.

Vyššie ceny sú potrebné

„Pokiaľ sa do konca tohto roka cena ropy Brent nezačne pozvoľna vracať k hranici 60 dolárov za barel, ekonomické škody, ktoré táto komodita spôsobí globálne, budú v budúcnosti historici nazývať ako veľká globálna depresia,“ tvrdil ešte pred časom český ekonóm František Bostl. Nízke ceny ropy na svetových komoditných trhoch, ktoré mesiace lámali niekoľkoročné minimá, výrazným spôsobom ohrozovali ekonomický vývoj rozvíjajúcich sa krajín, ako je Brazília, India, Čína, Rusko či Južná Afrika. Ak by ceny ropy neporástli, mohli podľa ekonómov dokonca viac zdvihnúť vlnu migrácie ľudí z týchto krajín najmä do západnej Európy. Aktuálna dohoda na obmedzení ťažby výrazne zvýši ceny ropy, čo v mnohých vyspelých krajinách zdvihne infláciu. Tá je už niekoľko rokov hlboko pod inflačnými cieľmi centrálnych bánk.