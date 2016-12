Na elektrine ušetria všetci, tvrdí šéf regulačného úradu

Ako uviedol na tlačovej besede predseda úradu Jozef Holjenčík, pri distribúcii elektriny sa totiž zásadne zmenila štruktúra taríf, ktorá odráža reálne spotreby v jednotlivých odberoch a zároveň rešpektuje už aj nasadzovanie inteligentných meracích systémov.

"V tarife D1, čo sú malé byty so spotrebou do tisíc kilowatthodín, ušetrí v budúcom roku doslova každý odberateľ. Priemerne je to v rámci celého Slovenska medziročná úspora 31,78 eura,“ povedal Holjenčík.

V tarife D2 s jednofázovým pripojením, čo sú štandardné domácnosti s vyššou spotrebou, teda do 2 300 kilowat­thodín, bude podľa regulátora priemerná medziročná úspora v rámci celého Slovenska 44,02 eura.

„V tarife D5 je priemerná úspora 104,48 eura,“ dodal Holjenčík. Na nižšie ceny elektriny sa môžu podľa neho tešiť aj priemyselní odberatelia. „V prípade priemyselných odberateľov sa podarilo objektivizovať skutočné náklady za prenos a distribúciu elektriny. V praxi to bude znamenať pre veľké priemyselné podniky výrazné zníženie poplatkov a pokles priemernej ceny distribúcie medziročne až o 16,44 % na napäťovej úrovni VN a 0,42 % na napäťovej úrovni VVN,“ doplnil šéf ÚRSO.

Pri plyne ušetria najviac domácnosti, ktoré ho používajú na ohrev vody a na kúrenie (tarifa D3). Ročne by mali títo odberatelia zaplatiť za plyn v priemere o 23,72 eura menej. Domácnosti, ktoré používajú plyn na ohrev vody (tarifa D2), by mali podľa regulátora ušetriť za rok 18,84 eura. Najmenej ušetria domácnosti, ktoré plynom len varia, a to 0,92 eura. „Zníženie nákladov na dodávku plynu pre malé podniky, ktoré podliehajú cenovej regulácii ako zraniteľní odberatelia plynu, je približne rovnaké ako pre domácnosti,“ upozornil Holjenčík.

Ušetriť by mali domácnosti aj na teple. Regulátor predpokladá, že na základe doteraz schválených cien tepla na budúci rok, sa ročné náklady na teplo štandardného trojizbového bytu so spotrebou približne sedemtisíc kilowatthodín znížia o zhruba 25 eur. „Pokles nákladov sa prejaví najmä pri teple vyrobenom zo zemného plynu, pokiaľ nebude budúci rok výrazne chladnejší ako tento rok,“ spresnil Holjenčík s tým, že pri využívaní iných palív na výrobu tepla sa náklady nebudú meniť.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodol, že pre domácnosti poklesnú náklady na elektrinu medziročne v priemere o 4,30 %. Pri plyne to bude o 2,6 %, pri dodávke tepla v priemerne o 5 %. Náklady na vodu zostávajú v roku 2017 stabilné. "Zdôrazňujeme, že ide o priemerné hodnoty, ktoré sa môžu v jednotlivých tarifách odlišovať. Pri konečnom celoročnom zúčtovaní však môžeme jednoznačne hovoriť o znížení nákladov na energie pre občanov v rámci celého Slovenska,“ konštatoval Holjenčík.

Najsilnejšia opozičná strana SaS si však myslí, že nie všetky domácnosti v budúcom roku na energiách ušetria. Podľa poslanca za SaS a tímlídra strany pre energetiku Karola Galeka je taktika ÚRSO založená na princípe, kedy už niekoľko rokov po sebe ohlásia zníženie koncových cien.

"Zabudli však dodať, že iba niektorým. Navyše, až po tomto oznámení zverejnia ďalšie zložky ceny, ako je napríklad tarifa, v ktorej sa skladáme na podporu elektriny vyrobenej z domáceho uhlia, či obnoviteľných zdrojov,“ uvádza Galek s tým, že práve táto cena má na budúci rok opäť vzrásť.

Podľa liberálov je v cenových rozhodnutiach viacero anomálií. „Kým napríklad odberatelia s veľkou spotrebou elektriny majú šancu naozaj finančne ušetriť, na druhej strane obeťami sa stanú domácnosti alebo prevádzky, kde sa rozhodli ísť cestou zníženia spotreby. Nové nastavenie cien totiž trestá práve tých, ktorí majú dlhodobo nízku spotrebu, no z pohľadu prevádzky si nemôžu dovoliť znížiť hodnotu ističa. Práve vďaka tejto zmene dôjde napríklad v bytových domoch, kde majú silnejšie ističe trebárs kvôli výťahom, k takmer sedemnásobnému nárastu platieb za elektrinu,“ konštatoval Galek s tým, že lepšie na tom nebudú ani prevádzky, kde si kúria tepelným čerpadlom. "Iba platba za 80 A istič sa im zvýši zo 115 eur ročne na viac ako 2 500 eur. Rovnako dopadnú chalupári,“ uzavrel Galek.