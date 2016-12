Lidl sa chystá dobyť Ameriku

Firma v týchto dňoch začala najímanie vedúcich budúcich predajní na východnom pobreží USA, uviedla v utorok agentúra Reuters.

Lidl v pondelok usporiadal pohovory s potenciálnymi záujemcami o miesto v Severnej Karolíne a v stredu plánuje podobnú akciu vo Fairfaxe v štáte Virgínia. „Dorazili sme do Ameriky a hľadáme talentovaných, priateľských a dynamických ľudí, ktorí budú rásť spolu s nami,“ uviedol Lidl na svojej webovej stránke.

Podľa Reuters chce Lidl otvoriť ku koncu budúceho roka alebo začiatkom roka 2018 na východnom pobreží prvých 120–150 predajní. Hovorca Lidlu uviedol, že konkrétny počet predajní ešte stanovený nebol. Lidl v Európe pôsobí v 27 krajinách vrátane Slovenska a prevádzkuje tu viac ako 10-tisíc predajní.

Na americkom trhu pôsobí už od roku 1976 ďalší nemecký diskontný reťazec Aldi, ktorý tam má teraz 1600 predajní a naďalej rýchlo expanduje. Výskumná spoločnosť Planet Retail predpovedá, že Aldi zvýši tržby do konca desaťročia na desať miliárd dolárov z vlaňajších piatich miliárd USD.

Lidl a Aldi rozbehli po roku 2010 dôraznú expanziu v Británii. Ich nástup vyvolal na tamojšom trhu vlny ostrých cenových vojen, ktoré dostali pod tlak najväčších britských predajcov Tesco, Asda a Sainsbury's. Oba nemecké reťazce udržujú nízke ceny pomocou stratégie predaja tovaru pod vlastnými značkami, obmedzenými službami a minimálnym počtom zamestnancov.

Lidl teraz inzeruje v USA 75 voľných miest, väčšinou ide o pozície v jeho ústredí v Arlingtone vo Virginii. Vyhľadáva pozemky v štátoch od Georgie po Pensylvániu a podľa Planet Retail už má vytipovaných 80 miest.

Podľa ďalšej výskumnej firmy Kantar Retail by tržby Lidlu na konci druhého roka predaja v USA mohli prekročiť dve miliardy dolárov. Do roku 2023 by sa mohli dostať na deväť miliárd USD. Tržby Lidlu za posledný finančný rok do konca februára vzrástli o 9,5 percenta na 64,6 miliardy eur. Skupina Schwarz, ktorá vlastní reťazce Lidl a Kaufland, plánuje v tomto roku investovať 6,5 miliardy eur.

Vlastníkom Lidlu je tretí najbohatší človek v Nemecku Dieter Schwarz, ktorý je synom zakladateľa firmy Jozefa Schwarza. Svoj prvý obchod firma otvorila v roku 1973.