Putin varoval Merkelovú, že sú ohrozené dodávky plynu cez Ukrajinu

Putin povedal v telefonáte, že Ukrajina nie je ochotná podpísať zmluvu o dodávkach ruského zemného plynu na blížiacu sa zimu a že to „ohrozuje tranzit do Európy“. Moskva varovala, že Ukrajina by mohla odčerpávať ruský plyn určený iným európskym zákazníkom.

Plynovod cez Ukrajinu je hlavným potrubím pre vývoz plynu do Európy. Spory medzi Ruskom a Ukrajinou viedli v minulosti k prerušeniu dodávok plynu, ako aj k patovej situácii v roku 2009, keď došlo k závažnému prerušeniu zimných dodávok.

Anektovanie ukrajinského Krymského polostrova Ruskom a jeho podpora separatistov na východe Ukrajiny doviedli vzťahy medzi oboma bývalými sovietskymi republikami na pokraj úplného stroskotania.