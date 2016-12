Študent pomáha obchodom lákať ľudí pred Vianocami

Všetky tieto aspekty predaja skúma aj Jakub Berčík (29), čerstvý absolvent Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, kde v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na katedre marketingu a obchodu. Venuje sa tzv. neuromarketingu.

Jakub pomáha obchodníkom lákať zákazníkov k výrobkom, ktoré by sa bez vhodného výberu hudby, svetla, vône či umiestnenia predávali ťažšie. Neuromarketing mu učaroval práve preto, že každý element nákupného prostredia, napríklad osvetlenie, hudba, vôňa, má svoje kľúčové faktory, ktoré v rozdielnej miere a prevažne na podvedomej úrovni vplývajú na správanie človeka a jeho konečné rozhodovanie, čo položí do nákupného košíka. „To znamená, že v prípade hudby je dôležité poznať a hlavne čo najlepšie zosúladiť intenzitu, frekvenciu, hudobný žáner a tempo. Rozdielne tempo potom dokáže ovplyvniť rýchlosť nákupu, resp. jedenie v reštauračných zariadeniach. Intenzita a frekvencia hudby dokážu výrazným spôsobom vplývať na okamžitý emocionálny stav človeka. Cieľom je nájsť pozitívny vplyv, pretože to potom prispieva k budovaniu vernosti zákazníkov a je známe, že jednoduchšie je udržať existujúcich zákazníkov, ako získať nových,“ komentoval Jakub. V súčasnosti spolupracuje s viacerými slovenskými obchodmi a obchodnými reťazcami.

Jakub Berčík získal vlani za svoju činnosť aj ocenenie Študentská osobnosť roka. Autor: Archív Jakuba Berčíka

Vlani za svoju činnosť dostal aj ocenenie Študentská osobnosť roka, ktorú organizuje Junior Chamber International Slovakia. Následne sa ocitol aj v rubrike Úspešní Slováci, ktorú uverejňuje denník Pravda. „Víťazstvo v súťaži Študentská osobnosť Slovenska mi umožnilo získať nové kontakty, ktoré prispeli k rozvoju spolupráce nielen v odbornom prostredí, ale aj v podnikateľskej sfére. Napríklad v spolupráci s Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom (NPPC) – Výskumným ústavom živočíšnej výroby Nitra plánujeme v ich podnikovej predajni mäsa nasadiť technológiu, ktorá bude zákazníkov informovať prostredníctvom videoprezentácie o dosahu vybraných faktorov, ako sú pôvod a životné podmienky zvierat na predaj mäsa a mäsových výrobkov v tejto predajni. Zároveň bude toto zariadenie snímať spotrebiteľské reakcie,“ spresnil Jakub.

Keď len obal nestačí

Vhodne zvolený hudobný žáner k predmetu činnosti či predaja spolu s vizuálnou stránkou môžu mať pozitívny vplyv na preferencie ku konkrétnym produktom. Osvetlenie je zase dôležité nielen v rámci atmosféry v predajni, ale aj pri nebalených potravinách ako napríklad mäso, pečivo, ovocie a zelenina, pretože nahrádza propagačnú funkciu obalu. Obchody podľa Jakuba vymýšľajú rôzne „triky“, ako presvedčiť zákazníka, aby nakúpil čo najviac. V obchodoch s oblečením sa napríklad volí dynamickejšia hudba, v predvianočnom čase sa púšťa čo najviac vianočnej hudby, pri ktorej sa ľuďom takisto zdvíha nákupný apetít.

Slovensko hľadá nových expertov

Študentská osobnosť roka, na ktorú Jakub spomína ako štart do úspešnej kariéry, každoročne hľadá študentov, ktorí sú víťazmi alebo medailistami študentských vedeckých a odborných činností v rámci Slovenska, Európy či sveta, držiteľmi rôznych patentov, vynálezov alebo sú úspešní umelci a športovci. Tento rok je denník Pravda hlavným mediálnym partnerom Študentskej osobnosti roka 2016. Aj tento rok porota vyberie z desiatok talentovaných študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia či tretieho stupňa, teda doktorandov. Cieľom súťaže je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na slovenských vysokých školách, ich talent, ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí.

Do súťaže môže byť nominovaný študent slovenskej vysokej školy vo veku od 18 do 35 rokov, ktorý sa v príslušnom roku vyprofiloval ako osobnosť Slovenska bez ohľadu na oblasť svojho študijného zamerania. Nominácie môžu poslať jednotlivé fakulty škôl alebo vedecké pracoviská, kde študujú. Nominácia študenta musí byť podpísaná dekanom alebo prodekanom príslušnej fakulty vysokej školy alebo riaditeľom vedeckého pracoviska doktoranda. Jakubovi sa za rok od získania ocenenia výrazne zmenil život.

„Naše dve vytvorené technológie, teda Spôsob získavania a/alebo spracovania neuromarketingových dát, systém na jeho uskutočnenie a Informačné zariadenie so súčasným získavaním spätnej väzby, spôsob prezentácie informácií, ktorých som hlavný pôvodca, sú v súčasnosti predmetom medzinárodného patentového konania,“ povedal Jakub. V lete boli predstavené na svetovej konferencii – Global Marketing Conference 2016 v Hongkongu. „Aj napriek tomu, že neuromarketingové metódy sú dnes vo svete už bežnou praxou, ako napríklad v našich podmienkach dotazníkové prieskumy, môžeme konštatovať, že tieto dve predmetné technológie sú významným príspevkom k rozvoju neuromarketingu a neuroekonómie na národnej úrovni, o čom svedčí záujem odborníkov z univerzít v Poznani, Hannoveri, Jakarte, ale aj v Perthe v Austrálii,“ dodal Jakub.