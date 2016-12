Americká centrálna banka po roku opäť zvýšila úroky

Šéfka Fedu Janet Yellenová uviedla, že zvýšenie úrokov ukazuje dôveru centrálnej banky v americkú ekonomiku. Upozornila tiež, že ekonomika Spojených štátov podľa jej názoru nepotrebuje rozpočtové stimuly plánované budúcim americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Stredajšie zvýšenie základnej sadzby je v súlade s očakávaním analytikov a odráža solídny stav americkej ekonomiky a vyhliadky na rast inflácie. Krok Fedu povedie k miernemu nárastu úrokov pri niektorých úveroch, napísala agentúra AP.

Fed teraz predpokladá, že budúci rok prikročí k trom zvýšeniam úrokových sadzieb, zatiaľ čo predtým počítal iba s dvoma zvýšeniami. Centrálna banka tiež predpovedala, že rast ekonomiky Spojených štátov v tomto roku dosiahne 1,9 percenta a budúci rok sa zrýchli na 2,1 percenta. Oproti septembrovej prognóze tak odhady rastu v oboch prípadoch zvýšila o 0,1 percentu­álneho bodu.

Yellenová upozornila, že ekonomický výhľad by mohli ovplyvniť zmeny v rozpočtovej a hospodárskej politike. Budúci prezident USA Donald Trump po nástupe do funkcie plánuje rozsiahle výdavky na infraštruktúru, znižovanie daní a zmeny v oblasti zahraničného obchodu. Fed očakáva, že miera nezamestnanosti v USA do konca budúceho roka klesne na 4,5 percenta a na tejto úrovni zostane aj v roku 2018. V novembri miera nezamestnanosti zostúpila na 4,6 percenta, teda na najnižšiu úroveň za deväť rokov.

„Povedala by som, že v tejto situácii zjavne nie je potrebné, aby rozpočtová politika poskytovala stimuly s cieľom prispieť k návratu k plnej zamestnanosti,“ uviedla Yellenová. Dodala však, že sa týmto spôsobom nesnažia radiť budúcej vláde či Kongresu.

Americké akcie reagovali na rozhodnutie Fedu poklesom, dolár zamieril nahor. Výnosy pri dlhopisoch americkej vlády s kratšou splatnosťou sa vyšplhali na päťročné maximá, napísala agentúra Reuters.

Vlani v decembri Fed prikročil k prvému zvýšeniu základnej úrokovej sadzby za takmer desať rokov. Pred týmto krokom banka základnú sadzbu v rámci snahy o podporu hospodárskeho rastu držala sedem rokov na rekordnom minime 0,0 až 0,25 percenta.

Hrubý domáci produkt Spojených štátov sa v tohtoročnom treťom štvrťroku v prepočte na celý rok zvýšil o 3,2 percenta. Dosiahol tak najrýchlejšie tempo rastu za posledné dva roky.