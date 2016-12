Hackeri ukradli údaje z miliardy účtov v Yahoo

Podľa agentúry AP ide o najväčší známy prienik do systému niektorej zo spoločností poskytujúcich e-mailové kontá.

Ukradnuté informácie môžu podľa Yahoo zahŕňať mená, e-mailové adresy, telefónne čísla, dátumy narodenia a takzvané overovací otázky a odpovede na ne. Citlivejšie údaje ako dáta o bankových účtoch či čísla platobných kariet podľa firmy hackeri nezískali.

Mohli sa im však dostať do ruky heslá od používateľských účtov. To by mohlo priniesť problémy ľuďom, ktorí používajú rovnaké heslá pre svoje ďalšie internetové účty a služby.

Spoločnosť oznámila podobný únik už v septembri; vtedy išlo o dáta z 500 miliónov účtov. Vinník zistený nebol.