Výber mýta za jedenásť mesiacov dosiahol 179 miliónov eur

V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška je to o 5,45 mil. eur, resp. o 3,1 % viac. Mýto vynieslo v novembri 17,08 mil. eur, čo je oproti októbru o 200 tis. eur, alebo o 1,2 % menej. Medziročne to predstavuje nárast o 720 tis. eur, teda o 4,4 %. Nárok na zľavu z ceny mýta od začiatku roka získalo 33 082 vozidiel, z toho 24 068 zo Slovenska. Vyplýva to z informácií, ktoré vo štvrtok poskytla mýtna spoločnosť SkyToll, a. s.

Za užívanie vymedzených úsekov na diaľniciach a rýchlostných cestách sa na mýte v novembri vybralo 11,38 mil. eur a za jedenásť mesiacov 118,53 mil. eur. Príjmy z mýta na diaľniciach a rýchlostných cestách od začiatku roka medziročne vzrástli o 8,12 mil. eur, resp. o 7,4 %. Na cestách prvej triedy výber mýta v jedenástom mesiaci predstavoval 5,69 mil. eur a od januára do novembra 60,55 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška je to o 2,68 mil. eur, alebo o 4,2 % menej.

Z celkovej sumy mýta vybraného v novembri zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia 44,1 %. Dňom s najvyšším výberom za uplynulý mesiac bol 21. november, kedy sa na mýte vybralo 790 352 eur. Vymedzené úseky ciest využívalo v novembri denne v priemere 38 254 vozidiel nad 3,5 tony s mýtnou povinnosťou, čo je o 106 vozidiel (0,3 %) viac ako v októbri.

„V elektronickom mýtnom systéme bolo k 30. novembru 2016 zaregistro­vaných 264 567 palubných jednotiek. Oproti októbru ich počet vzrástol o 483 kusov. Vozidlá zo zahraničia užívali 72,8 % z nich ,“ informoval manažér pre komunikačnú stratégiu a PR v SkyToll-e Anton Bódis.

Mobilné jednotky vynucovania na vymedzených úsekoch ciest riešili v novembri 475 prípadov porušenia zákona o výbere mýta a od kontrolovaných vodičov vybrali mýto vo výške 5 805 eur. Za jedenásť mesiacov to bolo spolu 5 994 prípadov porušenia zákona a objem takto vybraného mýta dosiahol 66 867 eur.

Elektronický výber mýta v roku 2015 dosiahol 187,45 mil. eur. Medziročne to bolo o 4,06 mil. eur, resp. o 2,2 % viac. Za užívanie vymedzených úsekov na diaľniciach a rýchlostných cestách mýto vlani vynieslo 119,59 mil. eur (medziročne o 6,03 mil. eur viac). Na cestách prvej triedy výber mýta predstavoval 67,79 mil. eur (medziročne o 1,95 mil. eur menej). Zľava z ceny mýta za celý minulý rok bola priznaná v 59 228 prípadoch, z nich bolo 46 062 zo Slovenska.