Podpolianski strojári zvažujú štrajk

Výbor základnej organizácie Odborového zväzu KOVO rozhodol o začatí hlasovania zamestnancov spoločnosti o vyhlásení štrajku v zmysle platných právnych predpisov. Hlasovanie o vstupe do štrajku bude prebiehať do 22. decembra. O vyhlásení štrajku a termíne jeho spustenia rozhodnú odborári na základe výsledkov hlasovania.

Zamestnanci detvianskej strojárskej spoločnosti sú v štrajkovej pohotovosti od 24. októbra. Konanie pred sprostredkovateľom sa 9. decembra skončilo neúspešne, nakoľko zmluvné strany nedospeli k dohode vo všetkých bodoch návrhu kolektívnej zmluvy. Zástupcovia zmluvných strán absolvovali od júla tohto roku 9 kôl rokovaní, z toho 6 za účasti sprostredkovateľa.

Sporných zostalo približne 10 oblastí návrhu kolektívnej zmluvy, medzi inými napríklad požiadavky odborov na odstupné a odchodné nad rámec Zákonníka práce, problematika bezpečnostných prestávok, času na osobnú očistu, hromadného čerpania dovoleniek alebo tvorby a čerpania sociálneho fondu.

Ako neuzatvorená zostala aj problematika zvyšovania miezd zamestnancov PPS v roku 2017. Odbory si osvojili návrh tarifných sadzieb v znení, ako bol predložený zamestnávateľom v návrhu kolektívnej zmluvy. Znamenalo by to zvýšenie tarifných miezd s účinnosťou od začiatku budúceho roku o sedem percent oproti súčasne platnej úrovni, čo predstavuje priemernú sumu necelých 45 eur mesačne. Okrem toho odbory požadujú zaručenú koncoročnú odmenu vo výške 150 eur pre každého zamestnanca.

Zamestnávateľ svoj pôvodný návrh tarifných sadzieb v priebehu rokovania označil za omyl a na poslednom kole rokovania za účasti sprostredkovateľa predložil návrh na zvýšenie tarifných miezd zamestnancov o 1,5 percenta, čo znamená priemerné zvýšenie o necelých 10 eur za mesiac.Spoločnosť PPS Group zamestnávala k 30. septembru tohto roku 806 zamestnancov.

Ďalších 44 zamestnancov pracovalo prostredníctvom agentúry dočasného zamestnávania. Priemerná mesačná hrubá mzda všetkých zamestnancov od januára do septembra dosiahla úroveň necelých tisíc eur, čo je oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka pokles o takmer 35 eur. Zároveň sa v porovnaní so septembrom roku 2015 znížil aj počet zamestnancov o 148. Spoločnosť dosiahla v minulom roku tržby za viac ako 45 miliónov eur. Od januára do novembra dosiahla tržby necelých 40 miliónov. Hlavným zameraním spoločnosti je výroba oceľových konštrukcií, najmä ramien, výložníkov a rámov určených pre svetových výrobcov banskej, manipulačnej, stavebnej a transportnej techniky.