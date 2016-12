Diaľničné známky na rok 2017 si môžete kúpiť od nedele

Cena známok sa nezmenila – ročná stojí 50 eur, desaťdňová 10 eur a tridsaťdňová 14 eur. Ako spoločnosť vo štvrtok informovala, známky je možné zakúpiť prostredníctvom internetového portálu www.eznamka.sk, cez mobilnú aplikáciu eznamka, na obchodných miestach, najmä na čerpacích staniciach a tiež na diaľničných hraničných priechodoch.

„Pri kúpe elektronickej diaľničnej známky zadáva motorista evidenčné číslo vozidla a krajinu a krajinu registrácie. Za elektronickú diaľničnú známku môže zaplatiť hotovosťou alebo platobnou kartou. Pri kúpe cez internet alebo mobilnú aplikáciu dostane motorista doklad o kúpe elektronickou formou, pri kúpe na obchodnom mieste obdrží papierový doklad,“ priblížila hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Potvrdenie o úhrade nemusí motorista počas jazdy po spoplatnených diaľniciach a rýchlostných cestách nosiť so sebou. Pri kúpe by si podľa diaľničiarov mali motoristi poriadne skontrolovať správnosť zadaného EČV. „Skontrolovať si ho môžu aj na doklade o úhrade (emailovom alebo papierovom). Ak nakupujú na čerpacej stanici, nesprávne EČV je možné do pätnásť minút opraviť v systéme. Pri kúpe cez internet je možné elektronicky požiadať o opravu údajov,“ dodala Žgravčáková.

Dôležité je tiež nepomýliť sa pri kúpe a správne vybrať druh – buď elektronickú diaľničnú známku na vozidlo alebo na prípojné vozidlo.