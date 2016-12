Kažimírov rozpočet má podpis prezidenta

Vyplýva to zo zákona o štátnom rozpočte pre rok 2017, ktorý vo štvrtok podpísal prezident SR Andrej Kiska.

Deficit rozpočtu verejných financií by tak mal klesnúť z tohtoročných očakávaných takmer 2 % hrubého domáceho produktu o 0,7 percentu­álneho bodu. Zároveň platí, že od roku 2017 by Slovensko malo vykazovať primárny prebytok. Znamená to, že výdavky po odpočítaní nákladov na obsluhu verejného dlhu, teda úrokové náklady, budú nižšie ako príjmy. Konsolidácia by mala pokračovať aj v ďalších rokoch a smerovať by mala až k prebytkovému rozpočtu v roku 2019. Deficit by mal v roku 2018 klesnúť na 0,44 % hrubého domáceho produktu a v roku 2019 rezort financií očakáva prebytok na úrovni 0,16 % výkonu ekonomiky.