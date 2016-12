Euro kleslo k doláru na 14-ročné minimum, neskôr časť strát zmazalo

Okolo 16:00 SEČ vykazovala jednotná európska mena pokles o zhruba 1,1 percenta na 1,0420 USD. Predtým zostúpila až na 1,0395 USD, vyplýva z údajov servera Investing.com.

Americká centrálna banka (Fed) v stredu v súlade s očakávaním trhu zvýšila svoju základnú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu na 0,50 až 0,75 percenta. Zároveň signalizovala rýchlejšie tempo zvyšovania úrokov v budúcom roku.

Fed teraz predpokladá, že budúci rok prikročí k trom zvýšeniam úrokových sadzieb, zatiaľ čo predtým počítal iba s dvoma zvýšeniami.

„To je niečo, čo trh neočakával,“ upozornil analytik Hamish Pepper zo spoločnosti Barclays. Vyššie úrokové sadzby v USA posilňujú atraktivitu dolára.

Barclays teraz predpovedá, že euro do tretieho štvrťroku budúceho roka zostúpi na paritu s dolárom. Podľa analytikov JP Morgan Asset Management by sa to mohlo stať dokonca už v prvom štvrťroku.