Letisko Piešťany nebude platiť daň z pozemkov

Piešťany naďalej trvajú na zaplatení daňového nedoplatku za daň z nehnuteľností za roky 2008 – 2016 vo výške vyše 518-tisíc eur. Celková výška záväzkov spoločnosti je aktuálne 1,9 milióna eur. S oslobodením Letiska Piešťany od platenia dane nesúhlasil len jediný mestský poslanec. Marián Urbánek neverí, že piešťanské letisko si dokáže na seba zarobiť. Podľa jeho prepočtov by tam muselo pristáť denne najmenej jedno veľké lietadlo, ktoré by priviezlo aspoň 170 cestujúcich, alebo tri menšie lietadlá.

V súčasnosti spoločnosť Letisko Piešťany čaká na dotáciu z ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja vo výške 162 113 eur, ktorá by mala zabezpečiť jej fungovanie minimálne na tri mesiace. Mimoriadne valné zhromaždenie Letiska Piešťany 29. novembra tohto roku nerokovalo o návrhu hlavného akcionára, Trnavského samosprávneho kraja na likvidáciu spoločnosti. Dôvodom bola práve možnosť získať dotáciu od ministerstva dopravy. O budúcnosti letiska by malo rozhodnúť valné zhromaždenie letiskovej spoločnosti do konca mája budúceho roka. Piešťanská spoločnosť Katex Technical Finans, s. r. o., ktorá má ruských vlastníkov, ponúkla letisku bližšiu spoluprácu, rokovania o nej však zatiaľ neprebehli.

Okrem Trnavského samosprávneho kraja (59,31 %) sú ďalšími akcionármi v letiskovej spoločnosti mesto Piešťany (20,04 %) a ministerstvo dopravy (20,65 %). V minulom roky služby letiska využilo asi dvetisíc cestujúcich, v tomto roku je ich výrazne menej. Dramatický prepad tržieb zaznamenalo letisko aj v nákladnej doprave. Letisko Piešťany v minulom roku vykázalo stratu 450,7 tisíca eur a oproti roku 2014 klesla o 86,2 tisíca eur. Čistý vlaňajší obrat letiska vo výške 504,3 tisíca eur vzrástol o 206 tisíca eur. Spoločnosť bola stratová aj roky predtým.