Automobilky tlačia na rozvoj nových ciest

Napriek tomu príchod veľkých firiem vytvára tlak na zlepšenie už existujúcej cestnej siete. Pri Nitre v súvislosti s výstavbou štvrtej automobilky Jaguar Land Rover pribudne 31 kilometrov nových ciest, v rámci ktorých vodiči dostanú obchvat nitrianskej mestskej časti Dražovce.

"Doteraz sa vybudovali dočasné staveniskové cesty v dĺžke 1,6 kilometra. V rokoch 2017 až 2018 sa vybudujú cesty v strategickom parku a obchvat Dražoviec v dĺžke 31 kilometrov,“ informuje oddelenie pre komunikáciu ministerstva dopravy. Zatiaľ však do verejnej siete žiadna cesta navyše nepribudla.

"V súčasnosti je dopravná situácia v Dražovciach zlá. Netreba to ani veľmi skúmať. Podľa mojich informácií by sa obchvat mal začať stavať až v roku 2018, čo sa mi zdá neskoro. Cesta by mala byť dokončená tesne pred začiatkom výroby závodu. Z bočnej ulice v Dražovciach sa na hlavnú cestu nedá niekedy vôbec dostať aj 5 až 7 minút,“ povedal Miloslav Hatala, podpredseda výboru mestskej časti Zobor, Dražovce.

Jedinou cestou, ktorá bude slúžiť širokej verejnosti, bude obchvat mestskej časti Dražovce na ceste prvej triedy I/64. Súčasťou prekládky cesty prvej triedy budú aj protihlukové steny. V súčasnosti cez mestskú časť podľa celoštátneho sčítania dopravy z roku 2015 prechádza 16¤900 automobilov denne. "V okolí nitrianskeho výrobného závodu Jaguar Land Rover (JLR) pribudne preložka cesty I/64, ktorá v súčasnosti prechádza cez obec Dražovce. Novovybudovaná infraštruktúra úplne odkloní tranzitnú dopravu a zabezpečí dopravnú obsluhu celého priemyselného parku,“ povedal Ľubomír Palčák, šéf Výskumného ústavu dopravného (VÚD). Vzniknúť by mala aj logistická cesta, ktorá povedie od novej križovatky Mlynárovce pozdĺž rieky Nitra až po cestu prvej triedy I/64.

Najväčší dopravný nápor čaká rýchlostnú cestu R1 medzi Nitrou a Trnavou, ktorá sa následne napája na diaľnicu D1 a vedie až do Bratislavy. V súčasnosti okolo Nitry po rýchlostnej ceste denne jazdí 18– až takmer 28-tisíc automobilov v závislosti od úseku. "Po rozšírení priemyselného parku Nitra Sever o automobilku JLR bude napriek zvýšeným dopravným nárokom na infraštruktúru vyplývajúcim z logistických a distribučných procesov kapacita rýchlostnej cesty R1 dostačujúca. Problémom však môže byť súvisiaca cestná sieť mimo aktuálnej infraštruktúry D1 a R1, ktorá v súčasnosti alternuje nedobudované úseky ciest vyššieho dopravného významu obsluhujúce tranzitnú dopravu cez SR. Okrem toho sa vplyvom tranzitnej dopravy zvýšia nároky na diaľnicu D1 na vstupe do Bratislavy a cez Bratislavu smerom na Českú republiku a Rakúsko,“ dodáva Palčák.

"Plán je okrem iného využívať sieť ŽSR (Multimodal Terminal), aby nedošlo k zahlteniu ciest kamiónmi s hotovými výrobkami, takže predpokladáme, že R1 bude v najbližších rokoch kapacitne vyhovovať,“ informuje ministerstvo dopravy. Obyvatelia obcí ležiacich južne od Nitry sa obávajú, že nová továreň zvýši intenzitu na cestách vedúcich priamo cez obce. Po ceste prvej triedy I/64 vedúcej cez Komjatice denne prechádza viac ako 6,6 tisíca automobilov. Napriek tomu výstavba obchvatu je v nedohľadne. Termín jeho výstavby je zatiaľ neznámy. Slovenská správa ciest bude podľa svojej hovorkyne Zuzany Hromcovej vedieť viac po vypracovaní štúdie realizovateľnosti.

Jaguar Land Rover začne vyrábať prvé automobily v roku 2018, pričom v prvých rokoch výroba naplno nepobeží. Následne v roku 2020 má byť hotový nultý obchvat Bratislavy D4, ktorý umožní tranzitnej doprave smerujúcej do Rakúska vyhnúť sa vnútornej diaľnici hlavného mesta, ktorej súčasťou je aj Prístavný most, najvyťaženejší dopravný úsek na Slovensku. Kamióny smerujúce do Česka budú musieť aj naďalej využívať tunel Sitina na diaľnici D2, kým nebude obchvat dokončený spolu s tunelom Karpaty.

V minulosti vznikla podobná situácia v Tepličke nad Váhom pri Žiline, kde má sídlo Kia. "Okolo výrobného závodu sa vybudovala smerovo rozdelená štvorpruhová cestná komunikácia ako preložka pôvodnej cesty II/583, ktorá predtým ako hlavný ťah na Terchovú viedla cez Tepličku nad Váhom a Gbeľany,“ dodáva Palčák. Zároveň však poukazuje na to, že Kii najviac chýba diaľnica D3, ktorá povedie od Žiliny smerom na sever. "Dobudovanie súvislého ťahu D3 by významne pomohlo zjednodušiť tranzitné toky výrobného závodu Kia s partnerským závodom Hyundai v Nošoviciach pri Frýdku-Místku. Z hľadiska ostatných tranzitných smerov by však viac pomohol severovýchodný obchvat Žiliny ako pokračovanie Ľavobrežnej a cesty II/583 s napojením na južný obchvat, ktorý by mal ústiť do privádzača Žilina s D1. Oba investičné zámery sú však zatiaľ len v dlhodobých plánoch mesta,“ dodáva Palčák.

Kia spolu s Hyundaiom v českých Nošoviciach si vymieňajú motory a prevodovky. Dokončenie diaľnice D3 síce napreduje, súvislá diaľnica je však stále v nedohľadne. V roku 2017 má byť hotový úsek D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno. Už v tomto roku mal byť hotový úsek D3 Svrčinovec – Skalité, ktorého dostavba sa však posúva. Rovnako v roku 2016 odštartuje výstavba úseku D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec. Ďalšie tri úseky sú ešte len v procese stavebného konania.