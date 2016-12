Grécko schválilo sporné vianočné bonusy dôchodcom

Parlament vo štvrtok vyplatenie bonusov odhlasoval napriek tomu, že zahraniční veritelia krajiny pre nesúhlas s takýmito výdavkami pozastavili realizáciu dohody o zmiernení dlhu Grécka, na ktorom sa s Aténami dohodli minulý týždeň. Za bonusy, ktoré Atény chcú vyplácať budúci týždeň, bolo 196 poslancov. Hlasovania sa zdržalo 61 zákonodarcov z hlavnej opozičnej konzervatívnej strany. Vláda plánuje vyplatiť 617 mil. eur pre 1,6 mil. dôchodcov.

Podľa predstaviteľov eurozóny opatrenia na zmiernenie dlhu by mohli do roku 2060 znížiť grécky dlh o 20 percentuálnych bodov. Verejný dlh krajiny je zhruba na úrovni 180 percent hrubého domáceho produktu. Takáto výška dlhu je podľa expertov neudržateľná. Grécka vláda trvá na tom, že nerobí nič, čo by nebolo v súlade s podmienkami zahraničnej núdzovej pomoci. Tvrdí, že uplatňuje svoje právo poskytnutím dávok, ktoré budú financované prostredníctvom úspor v rozpočte.